Cristina reveló una charla con Milei y le advirtió por la economía: "Estás a tiempo"

La dos veces presidenta Cristina Kirchner publicó un duro mensaje contra Javier Milei en las redes sociales donde alertó que sino cambia el rumbo le explotará la economía. "El tic tac se escucha desde acá", escribió la ex mandataria, quien además recordó una charla que tuvo con el actual jefe de Estado durante la jura.

"El mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía… si, el inefable Toto Caputo, ex jefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase… ¡Bingo hermano! Tu 'equilibrio' en las cuentas, 'economista experto en crecimiento con o sin dinero', es en base a endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura; con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica. Una verdadera bomba de tiempo… el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111", escribió la ex presidenta.

En este marco, cuestionó el plan económico de Milei y expresó el malestar de la población por los ajustes: "Muchos ya entendieron que, en realidad, la motosierra era para ellos… para sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos, su comida… mientras las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia… la que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila".

"Estás a tiempo… Por lo pronto ya cambiaste el tono y la forma (que no es menor)… pero ojo que el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo…", disparó en sus redes sociales.

La charla de Cristina con Milei que reveló la ex presidenta

Luego la ex mandataria recordó que en la jura presidencial tuvo una charla con el actual presidente y detalló: "Acordate lo que te dije de los dogmas y los prejuicios el día que te tomé juramento como Presidente… Haceme caso… largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo".

Qué dijo Milei en su discurso

La ex mandataria respondió al discurso del mandataria en el anuncio del Presupuesto 2026 en el que reafirmó los pilares de su gestión, con un fuerte énfasis en el orden fiscal. “Hoy el futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal”, afirmó, y agregó que “el equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno y es un principio no negociable”.

En ese marco, sostuvo que “lo peor ya pasó”, pese a las turbulencias coyunturales, y defendió su estrategia como “el único camino para que la Argentina salga de forma definitiva del ciclo del desencanto consecutivo en que vivimos hace décadas”. Milei también apeló a una metáfora culinaria para ilustrar el cambio de rumbo: “El problema no era el cocinero, sino la receta”, dijo, y aseguró que “nunca vieron algo como lo que está llevando adelante nuestra gestión, porque lo que cambió es la receta”. En tono épico, expresó que “ningún argentino vivo experimentó jamás la Argentina que estamos construyendo”, y destacó que el presupuesto presentado “presenta el menor nivel de gasto a nivel nacional en relación al PBI de los últimos 30 años”.