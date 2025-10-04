Caputo llegó a Washington para reunirse con Bessent

Luis "Toto" Caputo arribó este sábado por la mañana a Washington para el comienzo de las negociaciones que mantendrá con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, en las que definirán los alcances del salvataje financiero que le ofreció Donald Trump a Javier Milei.

Este sábado será el inicio formal de las charlas que mantendrá el Ministro de Economía con Bessent para delinear cómo se implementará el paquete de asistencia económica para la Argentina, que ya adelantaron desde Estados Unidos que no incluirá desembolso de dinero. El salvataje podría consistir en un swap y una posible intervención sobre bonos argentinos en los mercados.

De los encuentros también participarán el subsecretario Michael Kaplan, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.