Caputo llegó a Washington para reunirse con Bessent

En medio del escándalo político que sacude al gobierno de Javier Milei por las vinculaciones del diputado y candidato libertario José Luis Espert con un empresario procesado en Estados Unidos por narcotráfico, la comitiva encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, llegó a Washington, Estados Unidos, en donde se reunirá con Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense. La visita tiene como objetivo comenzar las negociaciones que delinearán los alcances de la ayuda financiera que el gobierno de Donald Trump le ofrecerá a la Argentina, tras los dichos del propio Bessent de que "no pondrá dinero" en el país.
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Hace 1 hora
Luis "Toto" Caputo arribó este sábado por la mañana a Washington para el comienzo de las negociaciones que mantendrá con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, en las que definirán los alcances del salvataje financiero que le ofreció Donald Trump a Javier Milei.
Este sábado será el inicio formal de las charlas que mantendrá el Ministro de Economía con Bessent para delinear cómo se implementará el paquete de asistencia económica para la Argentina, que ya adelantaron desde Estados Unidos que no incluirá desembolso de dinero. El salvataje podría consistir en un swap y una posible intervención sobre bonos argentinos en los mercados.
De los encuentros también participarán el subsecretario Michael Kaplan, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.
Hace 1 hora
Javier Milei cerró 47 políticas de cuidado social en 21 meses de gestión
El peso de la inversión en el PBI se contrajo del 21,5% al 19,1%. En concreto, el universo de infancias con derecho a acceder a las Asignaciones Familiares, Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo perdió cobertura.
En 21 meses de gestión de gobierno de Javier Milei, de 50 políticas de cuidado social sólo tres quedan activas. En este lapso, más de 4 millones de personas perdieron una política de cuidado. En este tiempo, ninguna de las políticas de ingreso para cuidar y cuidarse se mantiene plenamente en pie: la que no fue derogada, sufrió un recorte en el universo de personas beneficiarias o en el monto.
Hace 1 hora
Las trampas de Milei para desregular la Marina Mercante a pesar del rechazo del Congreso
El Gobierno publicó la Resolución 41/25 que avanza con la flexibilización de la marina mercante para permitir el ingreso irrestricto de buques de bandera extranjera.
La administración Milei está plagada de trampas. Sobre el cierre de agosto, el Congreso rechazaba el DNU 340/25 que modificaba de manera drástica la actividad de la marina mercante con una flexibilización de hecho para el ingreso irrestricto de buques de bandera extranjera. A los pocos días, y bajo un total hermetismo, el Gobierno avanzó con una reforma similar pero a través de la Resolución 41/25 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que fue repudiada en la Cámara de Diputados por la legisladora Marcela Passo (UxP), a través de un proyecto de resolución.
Hace 1 hora
Milei acabó con 19 años de ESI: el Estado Nacional ya no da herramientas a los chicos
El Gobierno dejó de destinarle presupuesto específico a la Educación Sexual Integral y se desligó de las responsabilidades previstas en la Ley 26.150, que este sábado cumple 19 años. En agosto, el Ejecutivo dejó de disimular y admitió que todo el programa recae en las provincias.
"La ESI (Educación Sexual Integral) es una apología a la pedofilia y pederastía", sostenía una publicación difundida en enero por el presidente Javier Milei. Mucho antes, cuando era candidato, había asegurado que representaba "un ataque directo contra las familias". La ofensiva discursiva se tradujo en ajuste y, posteriormente, en eliminación. El mandatario se ocupó de desfinanciar hasta dejar en cero la partida nacional para este programa creado en 2006, y que desde entonces fue clave para que chicos y chicas reconocieran el derecho a que no hagan en sus cuerpos lo que no quieren. De los 193 millones de pesos que se destinaban específicamente en 2022 al fortalecimiento de este programa, hoy no se pone un peso.