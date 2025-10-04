En el inicio de la 51° Peregrinación a Luján, el arzobispo de la provincia de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, criticó duramente al gobierno de Javier Milei por la ausencia del Estado, apuntó contra el diputado José Luis Espert por el escándalo que lo vincula a un narcotraficante y también se refirió al triple crimen de Morena, Brenda y Lara en Florencio Varela, que paralizó al país. "Cuando el Estado se retira de los barrios, lamentablemente la situación se torna muy compleja y avanza lo que llamamos el narcoestado", apuntó.

El arzobispo dialogó con Radio Mitre y advirtió sobre la escalada del narcotráfico debido a la falta de políticas públicas durante la gestión libertaria. En ese marco, se refirió al triple crimen de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), torturadas y asesinadas brutalmente en Varela por en medio de un presunto ajuste de cuentas de un líder narco.

"Lo que ha sucedido es desgraciadamente la expresión de todo un submundo ligado a drogas, violencia y comercio de armas que indudablemente sale a la luz con hechos tan desgraciados como este. Nos tenemos que ocupar seriamente como país". señaló García Cuerva. De esta manera, se mostró en sintonía con lo expresado por su par porteño y los obispos de Quilmes y San Justo, que denunciaron "zonas liberadas".

NOTICIA EN DESARROLLO