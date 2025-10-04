Triple femicidio: el abogado de Pequeño J lo visitó y pidió su libertad

El abogado de Tony Janzen Valverde Victoriano, identificado como "Pequeño J", solicitó ante la Justicia de Perú que el líder narco, acusado por el triple femicidio en Florencio Varela, quede en libertad aunque "con restricciones". En la audiencia de este viernes, el juez Christian Rafael Chumpitaz Pariona consideró que existe riesgo de fuga y por ello, resolvió la prisión preventiva por al menos 9 meses.

Tras la determinación tomada por el magistrado, quien busca evitar que el joven imputado abandone el territorio peruano o evada el proceso judicial, decidió que "Pequeño J" sea alojado en la cárcel de Cañete hasta que se resuelva su situación; es decir, hasta que se resuelva su extradición hacia la Argentina para ser juzgado por los presuntos crímenes cometidos.

De todas formas, el fallo fue apelado por el abogado defensor Carlos Sandoval, quien luego de dialogar con su cliente, rechazó la primera propuesta de las autoridades peruana: que acepte la extradición simplificada y acelerar el traslado al territorio argentino. "Mi patrocinado no ha sido parte de este triple asesinato, es inocente de todas las acusaciones", aseguró el letrado.

Respecto a su presunta huida hacia Perú, Sandoval señaló que optó por viajar a su país natal por ver su nombre como principal apuntado en los medios de comunicación argentinos. "Vio que su nombre y apellido salían en la televisión y él es sólo un joven de 20 años. Dijo: 'En Argentina no tengo ninguna familia, si me detienen, ¿quién me va a ver en la cárcel? ¿Quién me va a poner un abogado?' Por eso fue la idea de que se venga al Perú", añadió. En ese marco, la defensa planteó que su salida del país no implica un reconocimiento de responsabilidad en los homicidios.

"No tiene vicios, trabajó en la cosecha de arándanos y en épocas de menor demanda, se dedicaba a la venta ambulatoria de medias y a trabajos de construcción u otros negocios, ambulatoriamente. Es joven, tiene 20 años, tiene mucho por dar a la sociedad peruana y al Estado peruano. En consecuencia, pido que se aplique el principio de humanidad para mi patrocinado. Toda vez que de verdad demanda darle facilidades; es un joven, no tiene una edad de una madurez debida", apuntó. Y añadió: "Allá no tiene ninguna familia, en ningún caso se corre de todo lo que pasó. Él está por resolverlo, es la razón por la que estamos aquí".

El pedido de libertad para Pequeño J

El abogado defensor del presunto líder narco pidió que se le conceda la "libertad con restricciones", respaldando su solicitud en la existencia de una vivienda fija donde podría alojarse. "El Ministerio Público realmente deja mucho que desear porque no se ajusta a una realidad concreta. Se está planteando que mi patrocinado nada tiene que ver en este triple asesinato", manifestó.

"En cuanto a la parte domiciliaria, tiene una casa conocida, que es de la familia de los padres, donde realmente habita toda la familia. Por tanto, se está demostrando que sí tiene una casa en la libertad, en la ciudad de Trujillo", señaló. Y a su vez, presentó una declaración jurada que evidencia la convivencia con sus padres y sus hermanas.

A pesar de todo ello, el juez aseguró que hay riesgo de fuga y ordenó la prisión preventiva hasta que ocurra su extradición a Argentina.