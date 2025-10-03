Triple femicidio: Pequeño J pidió una prisión preventiva extensa para evitar la extradición inmediata

El abogado de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, pidió nueve meses de prisión preventiva mientras dure el proceso judicial por el triple femicidio de Florencio Varela. De esta forma, se retrasaría la extradición a la Argentina. "El requerido extraditable tiene un domicilio en una ciudad de nuestro país desde la cual pueda atravesar el juicio en libertad", señaló Marcos Sandoval, el abogado del joven de nacionalidad peruana.

Así atraparon a Pequeño J en Perú

Victoriano fue capturado en la noche del martes 30 de septiembre, cuando las fuerzas de seguridad lograron dar con él en la ciudad de Lima, Perú.

El sospechoso de ser el autor intelectual del triple femicidio perpetrado en Florencio Varela era buscado de forma exhaustiva por las autoridades policiales, y una de las claves para atraparlo fue la información brindada por la novia del joven peruano.

La pareja de Valverde Victoriano le otorgó a los investigadores una pista clave: el teléfono celular que usaba Pequeño J. De esta manera, pudieron rastrear su ubicación, tomar conocimiento de la ruta que planeaba seguir y enterarse de que el presunto líder narco se mantenía en contacto con su mano derecha, Matías Ozorio.

Noticia en desarrollo