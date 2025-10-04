El juez Eugenio Zaffaroni señaló que el Gobierno nacional está "en caída libre" y quiere generar una distracción al hablar de "zaffaronismo"

El jurista internacional y exministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, lanzó una dura crítica al gobierno nacional, al que acusó de encontrarse "en caída libre con todos los escándalos" y de utilizar el término "zaffaronismo" como una maniobra de distracción ante la crisis política que atraviesa.

"Este gobierno quiere distraer la atención de toda una serie de escándalos. Obviamente no es un problema de política criminal, es un carnaval", afirmó Zaffaroni en declaraciones a radio Splendid AM 990. El exministro de la Corte cuestionó además que el Ejecutivo recurra al punitivismo como forma de campaña electoral "en lugar de atender a los verdaderos problemas estructurales del sistema penal argentino".

En relación con el reciente triple femicidio que conmocionó a Florencio Varela, donde tres jóvenes fueron asesinadas, Zaffaroni aseguró que "Ni Mandrake salva a los autores de la perpetua. Se pasearon por todas las agravantes del artículo 80 del Código Penal". Según explicó, el endurecimiento de las penas o los discursos de "mano dura" no contribuyen a prevenir los homicidios. "La prevención del homicidio es una cuestión técnica, no se resuelve con papelitos ni con discursos matones de sobremesa, después de abrir un vino", sentenció.

Zaffaroni sobre el nuevo código penal que impulsa el Gobierno: "Oportunista"

El jurista también opinó sobre el proyecto de un nuevo Código Penal que el Gobierno nacional impulsa en medio de la campaña electoral, al que consideró una propuesta oportunista. "Sí hace falta un código racional, porque hoy tenemos un sistema destrozado con más de 130 leyes penales dictadas en este siglo. Pero este gobierno no lo hará: usa el tema para salir de sus problemas coyunturales frente a una elección", señaló el jurista. Acusó al oficialismo de "manipular el debate jurídico con fines políticos".

Zaffaroni fue más allá y calificó de "escandaloso" al escándalo que envuelve a José Luis Espert y sus vínculos con el narcotraficante Fred Machado respecto al financiamiento de su campaña presidencial en 2019. "Si resulta electo, la propia Cámara de Diputados debería expulsarlo, como ocurrió con Patti. No se puede sostener un discurso de tanques y balas y al mismo tiempo aparecer con ese nivel de compromisos oscuros", advirtió el letrado.

Por último, el exjuez desmontó el relato oficial sobre la supuesta baja en los índices de criminalidad. "Es falso que desde que llegaron ellos bajó el delito. Las cifras vienen descendiendo desde hace más de diez años. Lo que tenemos ahora es un gobierno que improvisa, busca fueros y distrae con bravuconadas", concluyó Zaffaroni.