A qué hora comienza la cadena nacional de Milei

Tras el fuerte impacto electoral del domingo pasado en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei confirmó que hablará en cadena nacional este lunes a partir de las 21 horas para exponer el proyecto del Presupuesto 2026. La información fue difundida por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta en la red social X días atrás.

El anuncio sorprendió a muchos, ya que se produce en medio del intento por reorganizar la estrategia oficialista tras la derrota de casi 14 puntos frente al peronismo en Buenos Aires. y la creciente incertidumbre en torno al dólar.

En julio, el Gobierno había dado a conocer las primeras proyecciones para el Presupuesto 2026, estimando que el tipo de cambio oficial cerraría el año en torno a los $1.229. Sin embargo, la divisa ya escaló hasta los $1.435, rozando el techo de la banda acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, se proyectó una inflación anual del 22,7% y un crecimiento del PBI del 5,5%.

En cuanto a la actividad sectorial, se planteó un aumento del 2,1% en el agro, del 5,3% en la industria y del 7,6% en el comercio, aunque no se brindaron detalles sobre la construcción.

Cuándo es la cadena nacional de Milei

La cadena nacional de Javier Milei comenzará este lunes 15 de septiembre a las 21 horas. Será de transmisión obligatoria para todos los canales de TV de aire de la Argentina y los canales de cable de noticias.

Cuántas cadenas nacionales hizo Milei

Desde que asumió el cargo de presidente de la Nación, Javier Milei realizó hasta ahora 7 cadenas nacionales. La de este lunes 15 de septiembre de 2025 será la octava transmisión obligatoria.

El listado completo de cadenas nacionales de Milei

20-dic-2023 — Anuncios del Presidente… por cadena nacional (DNU de desregulación económica).

23-abr-2024 — Cadena nacional del Presidente Javier Milei (mensaje económico / superávit financiero).

25-may-2024 — Cadena Nacional … en el Cabildo de Córdoba (acto del 25 de Mayo; discurso institucional).

15-sep-2024 — Cadena Nacional — presentando el Presupuesto 2025 en el Congreso.

10-dic-2024 — Discurso en cadena nacional por el año de gestión (aniversario de 1 año de gobierno).

11-abr-2025 — Fin del Cepo: Cadena Nacional (anuncio sobre política cambiaria / BCRA).

08-ago-2025 — Cadena Nacional — medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria del Gobierno.

Crisis con los gobernadores y cadena nacional

Mientras el presidente Milei insiste en mantener el rumbo político y económico actual, varias provincias le reclamaron al Gobierno nacional por el incumplimiento de compromisos. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, manifestó en televisión: “Ya fuimos a muchas fotos y no pasó nada. Después de la Ley Bases nos sacamos una en Tucumán y nunca nos convocaron”.

Estas críticas provinieron también de provincias como Jujuy, Salta y Tucumán, lo que llevó al Ejecutivo a aceptar modificaciones en el Gabinete. Entre ellas, volvió a habilitarse el Ministerio del Interior, que había sido eliminado hace más de un año.

Al frente de esta cartera fue puesto Lisandro Catalán, estrecho colaborador y amigo del jefe de Gabinete Guillermo Francos, con experiencia en los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Francos expresó en X: “En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”.