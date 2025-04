Asociación de periodistas repudió los agravios de Milei y alertó una actitud “intimidatoria”

Asociación de periodistas repudió agravios de Milei y alertó una actitud “intimidatoria"

Tras las últimas declaraciones del presidente Javier Milei contra periodistas de distintos medios, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) repudió los agravios del mandatario y alertó sobre una práctica con intención intimidatoria. En sintonía, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) exigió recientemente que se respetara el disenso y la crítica y apuntó que los dichos de Milei son “incompatibles con la investidura que representa”.

A través de comunicado, ADEPA afirmó que Milei “está en todo su derecho de refutar informaciones, cuestionar opiniones y replicar críticas", pero lo hace “desde la agresión, la estigmatización y el señalamiento de intereses espurios frente a quien no se alinea sin matices a la visión oficial puede ser intimidatorio”. Y agregó: “También degrada el debate público, al cuestionar a los emisores por sobre los hechos y las opiniones. Un debate puede ser vibrante y apasionado sin caer en la descalificación personal”.

"En sus expresiones de las últimas semanas, han sido blanco de sus diatribas periodistas como Jorge Fernández Díaz, Marcelo Bonelli, Carlos Pagni y Alfredo Leuco y medios como TN y LA NACION“, apuntaron desde la institución que agrupa a los editores.

Más repudios contra el mandatario

En está línea, Foro de Periodismo Argentino (Fopea) apuntó “deplora las expresiones agraviantes y violentas del presidente Javier Milei" y "manifiesta su preocupación por la reiteración de un discurso hostil que estigmatiza a quienes ejercen el periodismo en la Argentina”.

“Este tipo de expresiones, pronunciadas por quien ejerce la máxima autoridad institucional del país, trascienden el terreno de la crítica legítima y se convierten en un mensaje de confrontación, intolerancia y violencia con consecuencias reales”, insistió.

El comunicado, también apuntó que Fopea ya advirtió “sobre los riesgos de promover un clima de hostilidad hacia el periodismo”, ya que “no sólo deteriora el debate democrático, sino que habilita escenarios de violencia simbólica y física, como los que han sufrido colegas de distintas líneas editoriales durante coberturas públicas recientes”.

“El periodismo puede y debe ser cuestionado, discutido y analizado, pero nunca desde la descalificación personal ni desde un poder que busca acallar con agravios. La libertad de prensa no es un privilegio del sector, sino una garantía para toda la ciudadanía, sumó la organización.

Las declaraciones de Milei

En la charla con Neura, Milei dijo: “¿A vos te parece que el impresentable, mentiroso, repugnante de Fernández Díaz sale a decir que somos unos improvisados cuando ya lo teníamos diseñado en agosto? No es el único. Te puedo nombrar varios. Estoy dispuesto a guantearme todo el tiempo. ¿Vos me querés pegar? Si me venías a pegar y te contesto, bancatela", expresó Milei.

Y, continuó: “Entonces, vos tenés gente mintiendo, diciendo todo tipo de estupideces y envenenando la vida a la gente, como el señor Carlos Pagni, que opera para que haya una devaluación. Le importa tres belines que millones de argentinos caigan en la pobreza con tal de seguir cobrando el sobre de su jefe, un industrial importante”.

“Hace cinco años que me pegan todo el tiempo. Ya sé cómo funciona. Dedicados a los imbéciles que decían lo de la fotito: para [Alfredo] Leuco, Pagni, Fernández Díaz, que decían ‘se fue a Estados Unidos a mendigarle una foto a Trump y no la tuvo’. Fue un día que el mercado estuvo bastante complicado, Trump tenía que salir a las 14 y salió a las 18. Llegó a Florida y tenía el helicóptero roto; llegó a Mar-a-lago a las 22:50. Estos imbéciles diciendo que fui a buscar una foto y no la conseguí. Eso era lo importante y estos imbéciles, con déficit de coeficiente intelectual, diciendo ‘la foto, la foto, la foto’”, criticó.