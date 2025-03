Sacudido, acorralado y cada vez más solo por la estafa cripto y coimas, Milei lleva la guerra contra Kicillof al Congreso

Javier Milei volvió a quedar acorralado y sacudido en el caso de la estafa cripto por una estruendosa crónica del prestigioso diario estadounidense New York Times que desnuda un sistema de coimas en el Gobierno. En ese contexto, el mandatario intenta correr el foco con una guerra contra Axel Kicillof que llevará hoy por la noche al Congreso de la Nación.

Desde las 21 horas, el Presidente hablará por cadena nacional ante una desierta Asamblea Legislativa, que lo dejará solo ante decenas de ausencias de diputados y senadores.

En el discurso de hoy de casi una hora, Milei hará un penoso uso político del crimen de la nena de 7 años llamada Kim sucedido en La Plata. Este viernes, mientras el New York Times publicaba la nota que acorraló al mandatario argentino, el Presidente salió con un tuit a pedir la renuncia del gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Este tuit fue replicado por todos los funcionarios de Gobierno y se armó una masiva movida troll en redes sociales impulsadas por los soldados digitales que comandan entre Santiago Caputo y Manuel Adorni.

La nota del NYT salió a las 7.10 (hora argentina) de la mañana del viernes. El tuit de Milei, a las 7.02. Ocho minutos antes. ¿Se anticipó el Gobierno a la investigación contundente de ese medio? ¿Fue casualidad? ¿Había sido advertido el Presidente por el diario previamente, como acostumbra ese medio? En Balcarce 50 por las dudas se atajaron y dijeron que Milei tomó solo la decisión de escribir ese incendiario tuit contra Kicillof.

Según el diario estadounidense, el trader financiero Mauricio Novelli habría pedido hasta 500.000 dólares a un empresario a cambio de que obtenga una reunión con el líder libertario. Novelli, que tuvo al menos al menos 7 veces en la Rosada, fue el nexo entre Milei y el creador de $LIBRA, Hayden Davis. Un estallido al corazón del León.

Milei reaccionó minutos antes en X. "Dado que la Provincia es un baño de sangre, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta y usted claramente no puede resolverlo (si no pudo administrar un bar menos una provincia), dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia", escribió el mandatario.

En Casa Rosada consideran hoy a Kicillof el principal dirigente opositor, incluso por arriba de Cristina Kirchner, a quien en Balcarce 50 decidieron estratégicamente bajar del ring, según pudo averiguar El Destape.

La jugada política por ahora le salió mal al libertario: unió a todo el peronismo. La Cámpora salió en tándem a bancar al gobernador de PBA. Impensado hace meses.

El Partido Justicialista (PJ) bonaerense, liderado por Máximo Kirchner, calificó como "un acto de gravedad institucional" que el presidente Javier Milei le pida la renuncia al gobernador de Buenos Aires y lo amenazara con intervenir el distrito. Además, el propio titular del espacio salió a respaldar en declaraciones a Futurock a Kicillof y definió a la embestida del Gobierno libertario como una "irresponsabilidad muy grande".

Hubo respaldo a Kicillof de Cristina Kirchner y de Sergio Massa. Se le unieron todos los intendentes y tuvo un apoyo grande de gobernadores y sindicalistas. Unanimidad en el PJ. Y también hubo voces de otros espacios.

El caso más paradigmático de voces por fuera del peronismo fue Martín Lousteau, que desde la mañana temprano apoyó a Kicillof. "Otra vez el presidente ignora la Constitución, o no la conoce o no le importa nada. ¿Cuáles son las causales de intervención? Es sólo para garantizar el funcionamiento democrático o por amenaza externa. No hay ningún otro causal de intervención. Me parece gravísimo. Es claramente inconstitucional", planteó Lousteau en El Destape Radio.

En el Gobierno Nacional coinciden en que no tiene forma de prosperar este intento de que renuncie Kicillof ni de que se intervenga la provincia. Funciona casi como una amenaza y una forma de desviar el foco de la agenda. Nada más. Un ataque de furia tuitera del Presidente.

Milei está acorralado y sacudido. No tiene salida en el caso $LIBRA. Hace dos semanas que desde que estalló la estafa no tiene piso. Siguió la penosa entrevista con Jonatan Viale. Le sumó los dos jueces de la Corte Suprema puestos a dedo e inconstitucionalmente. Y ahora una guerra que tiene todo para perder. No hay manera de que pueda intervenir la Provincia. No lo avala ni la Justicia ni la política ni el Congreso.

Y en medio de todo este caos, Mauricio Macri le soltó la mano. Ya no le escribe ni le atiende el teléfono al presidente y hoy dará un gesto fuerte: estará ausente en la apertura de sesiones ordinarias. Ya con el tuit contra Ariel Lijo dijo mucho. Hoy va a decir más con ese faltazo. Milei está cada vez más solo.