El canciller Felipe Solá le respondió fuertemente al ex ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, quien vinculó la presencia del submarino nuclear Greeneville en el Atlántico Sur con las alternativas de una posible visita del barco guardacostas estadounidense Stone a nuestro país, que finalmente no se produjo debido a cuestiones de logística. “Nos quieren inventar un conflicto con Estados Unidos que no existe”, subrayó y sobre la cuestión de fondo en el Atlántico Sur afirmó: “Nosotros no desmalvinizamos como el gobierno de (Mauricio) Macri con tal de hacer seguidismo”.

Al mismo tiempo, el ministro dejó en claro que en ningún momento rechazaron al Stone. "Dijimos que no podía hacer maniobras de inspección un barco artillado, un barco de guerra, porque la Constitución dice que debe requerir el permiso del Congreso nacional para ingresar en aguas argentinas", señaló. Y siguiendo por la misma línea, explicó: "No teníamos ese permiso ni había tiempo. La ley hace una excepción que es una visita de tipo protocolar, y en ese caso sí puede ingresar sin que el Congreso lo apruebe".

Además, Solá añadió que les dieron permiso para ingresar a Mar del Plata en esas condiciones, pero dejaron en claro que hay distintas normas a seguir a causa de la pandemia por el coronavirus: no podían bajar a tierra, ni tampoco podía subir la gente de Prefectura a saludarlos. "Esa fue la carta que la Ministra de Seguridad, en nombre de la Prefectura, escribió después de consultar a la Cancillería y a Defensa. No hubo ninguna intención de parar a nadie. El Almirante en Jefe de la Prefectura americana acaba de decir hace 36 horas que no tenían ningún problema político, sino logístico para ingresar a Mar del Plata”, informó.

En diálogo con Radio Nacional disparó que las expresiones del ex ministro de Relaciones Exteriores se producen “en nombre de Cambiemos y siendo coherentes con la política de sumisión permanente”. Y apuntó fuertemente contra la oposición: “Hay mala fe, mala memoria y una actitud de sumisión permanente en las declaraciones del ex canciller Faurie cuando dice que la presencia de un submarino nuclear muy importante tiene que ver con el guardacostas. Querer asustarnos como pretende el señor Faurie diciéndonos que como no entró un guardacosta, que es un barco pequeño, entonces se mandó un submarino nuclear es pensar que nosotros tenemos que tener siempre miedo y estar de rodillas”.

Además, criticando sus formas durante los cuatro años de mandato de Mauricio Macri, agregó: "No lo hizo por miedo sino por vocación de sumisión, sino no hubieran tenido la política de Malvinas que tuvo, no hubiera ocurrido el Acuerdo Foradori- Duncan, no hubieran dejado todo reclamo de soberanía con tal de mejorar y ampliar las relaciones con Inglaterra". Y sumó: "Nosotros hemos hecho lo contrario y lo hemos dicho, queremos las mejores relaciones con el Reino Unido pero no vamos a obviar que hace ya más de 65 años no quiere hablar sobre la Cuestión Malvinas que toda Naciones Unidas le dijo que tiene que hacer”, enfatizó.

Sobre la publicación surgida de la cuenta oficial de twitter del Commander Submarine Force Atlantic, el ministro dijo: "Respondimos desde la Cancillería, en consulta con el Ministerio de Defensa, y obviamente, con el Presidente Alberto Fernández, con un comunicado en el que señalamos algunas cuestiones que nos preocupan mucho. Lo hicimos marcando las cuestiones legales, es decir, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró Zona Paz y Cooperación el Atlántico Sur y exhortó a todos los Estados que tengan importancia militar a que respeten escrupulosamente esa región. Les pidió que tengan una actitud de reducción o eliminación de la presencia militar y la no introducción de armas nucleares”.

Además remarcó que no es la primera vez que se marca esto, por la gran base militar británica en Malvinas. "Hace 39 años de la Guerra de Malvinas y nunca hemos tenido una actitud de hostilidad bélica ni nada que se le parezca. Nada de esto es cierto, sino que es una base estratégica, una gran portaviones que les sirve para el Atlántico Sur”, declaró. Por último, sentenció: "No hay tensión con el gobierno de los Estados Unidos, nos quieren inventar un conflicto que no existe. Hubiéramos tenido la misma actitud que con el Buque Stone con una nave de cualquier tipo de bandera que hubiera pedido el ingreso".