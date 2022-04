Alberto: "Que en el siglo XXI estemos discutiendo el colonialismo debería avergonzarnos"

En el marco del 40° aniversario de la Guerra de Malvinas, el presidente recibió a Adolfo Pérez Esquivel en Casa Rosada y excombatientes.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, recibió este viernes en Casa Rosada al premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel junto a quien descubrió una obra de su autoría en la escalera Carpani. Seguido de esto, visitó a continuación el patio Malvinas Argentinas en las vísperas de cumplirse 40 años desde el inicio del conflicto bélico del Atlántico Sur. "Que la Argentina recupere su integridad territorial es una prioridad absoluta, eue en el siglo XXI estemos discutiendo el colonialismo debería avergonzarnos", remarcó el mandatario.

En el marco del 40° aniversario, el jefe de Estado resaltó el reconocimiento y homenaje del pueblo argentino a los caídos, sus familiares y los veteranos y veteranas en aquel conflicto. "Nosotros a la guerra la entendimos como una guerra desatada por una dictadura pero los que combatieron son nuestros héroes, de eso no cabe duda", señaló. Y reflexionó: "No hay ninguna duda que las islas Malvinas son territorio argentino. Está muy claro que no son inglesas. Desde el año 1965 las Naciones Unidas le reclaman al Reino Unido que se siente con Argentina a resolver un tema de soberanía que, claramente, la Argentina tiene derecho".

Durante la visita al patio Malvinas Argentinas, Alberto Fernández y Pérez Esquivel observaron la escultura realizada en aluminio con el contorno de las Islas y la bandera nacional que cuenta, en su ángulo superior izquierdo, con una certificación judicial que acredita que fue entregada en las Malvinas el 1 de octubre de 1966 al entonces gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

De dicha actividad también participaron también los Veteranos de la Guerra de Malvinas, Emilio López, de Salta; Walter Gómez y Juan Fernández, de José C. Paz; Ernesto Alonso, de La Plata, y Sergio Policastro, quien además se desempeña actualmente como director de Casa de Gobierno. López le entregó al Presidente la condecoración personal que recibió en Salta cuando se cumplieron los 20 años de la Guerra, "porque Alberto siempre tuvo su corazón en Malvinas". A través de sus redes, el mandatario escribió: "Emilio me obsequió lo más preciado que pude haber recibido, su condecoración personal. La recibió en Salta, su provincia, hace 20 años. Mi corazón siempre estará con ellos y mi fuerza, en recuperar lo que es nuestro".

El encuentro que encabezó el Presidente se realizó en el marco de una extensa agenda de eventos que impulsa el Gobierno nacional en todo el país bajo el título “Malvinas nos une” a 40 años del conflicto bélico del Atlántico Sur. Como parte de esas actividades, en la Casa Rosada mañana habrá una iluminación especial en celeste y blanco y se proyectará un video alusivo a la fecha conmemorativa en la fachada.