Mauricio Macri le respondió a Morales y redobló la apuesta: "Inoportuna y desmesurada"

El exmandatario le respondió al presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que escribió una dura carta en su contra y lo denuncia de estar buscando la ruptura de la coalición.

Luego de decir que Hipólito Yrigoyen hizo "populismo", Mauricio Macri recibió un contraataque por parte del presidente de la Unión Cívica Radical y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que repudio las declaraciones del exmandatario y lo acusó de querer romper la coalición para unirse a la "derecha antidemocrática". Ahora, Macri tuvo que salir aclarar sus dichos pero terminó encendiendo más la intenta de Juntos por el Cambio.

"Acá les dejo un video de mi pensamiento que muestra que siempre valoré las ideas del radicalismo en sus distintos matices. Lamento la carta que he recibido (a todas luces desmesurada) que descontextualiza un apunte histórico que hice en una conferencia en Brasil", remarca Macri junto a un vídeo en el que define a Hipólito Yrigoyen como "Don Hipólito" y seguro que "él creía fuertemente en la herramienta del diálogo y el consenso y que no hay solución de largo plazo si no se afirma en instituciones fuertes y sólidas".

"Lamento especialmente lo inoportuna que resulta frente a la angustia y el hartazgo de los argentinos, que hoy nos reclaman unidad y claridad en nuestras ideas sobre cómo vamos a sacar el país adelante", completa respecto a la carta que le envío la UCR.

Cuál fue la frase de Macri que encendió a la UCR

Mauricio Macri estuvo invitado por el Instituto Liberdade, una fundación que agrupa a bolsonaristas, a un seminario que se desarrolló en San Pablo y durante su discurso aseguró que "el populismo se originó en Latinoamérica y tal vez en Argentina es donde arrancó, primero con Yrigoyen y después con Perón y Evita".

El discurso de Macri provocó un tsunami en el radicalismo y el primero en responderle fue Morales. "Estimado Mauricio: vivir de la grieta no es el camino, menos aún generar otra grieta en JxC atacando a la UCR como lo estas haciendo últimamente. No es momento de peleas entre los políticos. Estamos frente a una situación muy difícil para el país y para los argentinos y argentinas", comenzó diciendo Morales en una carta pública que acompañó en redes con una captura de una declaración en la que Macri criticó el "populismo de Yrigoyen".

"El camino es la tolerancia y el diálogo, atributos que nos exige la sociedad a quienes tenemos responsabilidad política. Los mismos atributos que hasta hace poco reivindicabas de Hipólito Yrigoyen, un estadista como pocos. Como presidente del Radicalismo no puedo dejar pasar tu última descalificación sobre quién fue el primer presidente electo por el voto popular, dejando atrás décadas de fraude y corrupción", siguió Morales, y enumeró una serie de logros del exmandatario radical de los años 20 y 30 del siglo pasado.

A esta tren de críticas se sumó Fernando Iglesias, que apareció para defender a Macri y agrandar "la grieta". "Si contestáramos todas las críticas de radicales al PRO con tu misma historia se rompería todo. ¿Buscás eso? Calmate un poco, probá con Rivotril", lanzó, muy picante, Iglesias a su compañero de espacio.

Más críticas de la UCR a Macri

Frente a esto, también apareció Manes quien le recordó a Macri que "evocó una figura sensible de los radicales". "Soy de los que piensa que tenemos que debatir sobre el futuro y no sobre el pasado. Atacar la identidad de un partido centenario y de un estadista de primer nivel no ayuda. Es medio incompresible. No sé a qué atribuirlo”, lanzó el dirigente por AM750.

En este marco, le reclamó "prudencia" al exmandatario. “De un expresidente se espera que ejerza una prudencia en su declaración. El radicalismo tiene 131 años. Es de los más antiguos del mundo y no por eso no está vigente”, enfatizó Manes, flamante presidente de la Convención Radical.