El insólito reposteo de Milei a una nota que lo critica: "Menos gritos y más crecimiento"

El presidente Javier Milei quedó expuesto una vez más tras compartir un artículo del medio británico The Economist que, lejos de respaldar su gestión, asegura que "la Argentina necesita menos gritos y más crecimiento” si busca obtener un triunfo en las elecciones legilstativas de 2027.

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En un extenso artículo que el Presidente replicó en su cuenta de X, el portal británico hizo un repaso por la gestión libertaria, sus propuestas de reforma económica y las advertencias políticas de cara a 2027. La publicación representa la tercera nota crítica que el medio dedica al Gobierno argentino en el lapso de una semana.

Si bien destacó la desaceleración inflacionaria y que la baja en el ritmo de aumento de precios coincidió con una reducción en la tasa de pobreza, el editorial advierte sobre la lentitud y heterogeneidad del crecimiento. Entre los principales focos de preocupación se señalan la pérdida de poder adquisitivo, la creciente preocupación por el empleo y el desgaste político del oficialismo.

Para evitar que el programa económico enfrente un freno antes de las elecciones de 2027, The Economist sostiene que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) debe volcar sus esfuerzos a dinamizar la inversión y el crédito privado. En esa línea, considera que Milei debería “ser más libertario, no menos”.

Además, plantea que se debe avanzar con la eliminación de las restricciones cambiarias que aún se mantienen y suspender las intervenciones del Banco Central para sostener el valor del peso, permitiendo una política monetaria más flexible.

Por otro lado, expresó que es necesario reducir los subsidios al transporte e incrementar partidas para infraestructura en rutas y redes ferroviarias, uno de los principales focos de tensión entre el jefe de Estado y los gobernadores.

The Economist señaló que Milei tendría que evitar el uso de conflictos diplomáticos, como la soberanía de Malvinas, o enfrentamientos verbales como herramientas de distracción política, y “mostrar algo de empatía” en reconocer los problemas que atraviesan las familias argentinas en materia laboral, salarial y tarifaria.

En este marco, sostuvo que “el destino de su proyecto puede depender de encontrar ese equilibrio”, advirtiendo que si no se dan cambios en estos frentes, el “remarcable experimento liberal” podría tener una derrota electoral y finalizar en 2027.

Milei se comparó con Sarmiento y compartió mapas de Argentina sin las Malvinas

Hace algunos días, el presidente Milei volvió a quedar en el centro de la polémica por un video en el que aparecen mapas de la Argentina sin las Islas Malvinas.

En el Día del Maestro, el mandatario nacional compartió un audiovisual en el que se comparó con el exmandatario Domingo Faustino Sarmiento y reivindicó su gestión. Sin embargo, en dos de las imágenes utilizadas en el video, las Malvinas no aparecen representadas.

Inmediatamente, el posteo generó una catarata de comentarios negativos en los que los usuarios le recordaron al jefe de Estado que su administración viene llevando a cabo un ajuste brutal en el presupuesto educativo desde el inicio de su gestión.

La reivindicación de la educación por parte de Milei contrasta con los catastróficos resultados de sus políticas de desinversión y vaciamiento. Un ejemplo de esto fueron las pruebas PISA 2025, que mostraron un retroceso de Argentina en las tres áreas evaluadas: Matemática, Lectura y Ciencias.

El dato más crítico se registró en Matemática, donde el 76% de los estudiantes no alcanzó los niveles mínimos de desempeño. El país quedó 75° entre 91 sistemas educativos en esa materia, 71° en Ciencias y 62° en Lectura.

Tras conocerse los resultados, el Gobierno de Javier Milei responsabilizó a las gestiones anteriores y atribuyó la situación a las políticas educativas del kirchnerismo. Sin embargo, los datos presupuestarios muestran un fuerte ajuste durante la actual administración.

Según un informe del IIEP de la UBA y el CONICET, el presupuesto educativo cayó un 47,7% en términos reales entre 2024 y 2025, mientras que para 2026 se proyecta una nueva reducción del 12,7%.