Casi un 70% de los argentinos se siente insatisfecho con la marcha general del país, según reveló una encuesta realizada a nivel nacional. Este número pone en jaque a la ambición del presidente Javier Milei de buscar un nuevo mandato en las elecciones 2027.

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La Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés (UdeSA), realizada a nivel nacional, remarcó que el nivel de satisfacción con la marcha general del país es del 29%, se mantiene con respecto al mes de agosto. Un 69% de los encuestados están insatisfechos.

¿Qué sectores sociales y edades muestran mayor insatisfacción según UdeSA?

En el desglose, la clase alta y la clase media baja son las que muestran una mayor satisfacción (33% y 31%, respectivamente), mientras que la clase baja (74%) y la media alta (69%) son las que mayor insatisfacción muestran.

En cuanto a la mirada etárea, las generaciones más satisfechas con la marcha general de las cosas son la Generación Z (menos de 27 años) con un 31% y los Boomers (más de 60 años) con un 32%. La generación más insatisfecha es la de los Milenials (de 28 a 43) con un 74%.

Los más satisfechos, señaló la encuesta de UdeSA son las personas con ideología de derecha (59%) y de centro derecha (53%), los votantes de Milei (54%) y los votantes de la hoy senadora Patricia Bullrich (44%), mientras que los más insatisfechos son los votantes del líder del Frente Renovador, Sergio Massa (97%), los de la diputada nacional de izquieda Myriam Bregman (93%), y las personas con ideología de centroizquierda (97%) y de izquierda (96%).

Cae la aprobación de Milei

Por otra parte, la aprobación del gobierno se ubica en el 35%, mientras que la desaprobación alcanza el 61%. Tanto la aprobación como la desaprobación se mantienen con respecto a las mediciones del mes de agosto, y en general se estabilizó desde el mes de abril alrededor de los 35 puntos, con oscilaciones en un rango de 34 a 37.

Empleo, salarios y endeudamiento: las urgencias económicas que erosionan al Gobierno

En cuanto a las preocupaciones de la gente, la falta de trabajo (39%), los bajos salarios (36%), la corrupción (29%) y la pobreza (29%) se consolidan como los principales problemas del país.

Al 40% de los encuestados les alcanza justo para cubrir los gastos del mes, mientras que un 37% declara que sus ingresos no les son suficientes y tuvieron que endeudarse (19%) o usar ahorros previos o recortar gastos (18%). A un 16% les alcanza bien y pueden ahorrar.