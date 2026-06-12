Insólito: Poggi relanzó una obra de la gestión anterior que frenó al asumir y que ahora será diez veces más chica

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, anunció el llamado a licitación para la puesta en valor de un tramo de la Ruta Provincial N° 1 en el acceso a la Villa de Merlo. Sin embargo, la iniciativa generó fuertes cuestionamientos debido a que se trata de una obra que había sido planificada, licitada y adjudicada durante la gestión anterior, pero que fue paralizada por el propio espacio político de Poggi mediante una medida judicial apenas asumió el gobierno.

La obra original contemplaba una transformación integral de uno de los corredores turísticos más importantes de la provincia: casi 20 kilómetros de intervención a lo largo del Corredor de los Comechingones, beneficiando a localidades como Carpintería, Los Molles, Cortaderas, Villa Larca y Papagayos, con una inversión estimada en 28 mil millones de pesos.

Tres años después de haber frenado ese proyecto, el gobierno provincial anunció una nueva intervención mucho más acotada: una obra de aproximadamente 2 kilómetros en el ingreso a Merlo, con una inversión superior a los 10 mil millones de pesos.

Durante el anuncio, Poggi aseguró que el proceso ya está en marcha y sostuvo: “Hemos llamado a licitación, en 30 o 40 días se van a presentar las propuestas técnicas y económicas”. No obstante, no hizo referencia a que esa misma obra vial había sido suspendida en 2023 luego de las acciones judiciales impulsadas por su propio sector político.

De una autovía regional a una intervención limitada en Merlo

El proyecto original de la Ruta Provincial N° 1 incluía la construcción de una autovía desde la avenida del Sol hasta el acceso principal a Cortaderas y Villa Elena, con obras de repavimentación, ampliación de calzada, ciclovías, nuevas rotondas, iluminación LED, obras hidráulicas, semaforización y mejoras en la infraestructura peatonal.

La iniciativa buscaba mejorar la seguridad vial y acompañar el crecimiento urbano y turístico de todo el Corredor de los Comechingones, una de las zonas con mayor desarrollo de San Luis.

Sin embargo, la nueva propuesta anunciada por la administración de Poggi se limita al tramo comprendido entre la rotonda de ingreso a Merlo y la zona del hotel Howard Johnson. Según lo informado oficialmente, contempla la refuncionalización del acceso, la repavimentación del boulevard, ampliación de calzadas y banquinas, nuevas colectoras, dos rotondas semaforizadas, mejoras en la iluminación y la construcción de un canal colector pluvial.

La diferencia entre ambos proyectos despertó cuestionamientos en la oposición. El diputado provincial peronista Walter Pollo expresó su malestar por lo que definió como “la pobreza de la obra” en comparación con el plan original.

“Hay una mezcla de gracia e indignación por este lanzamiento. La Ruta 1 necesita con urgencia una modernización integral acorde al crecimiento de la región y para contrarrestar la inseguridad vial”, sostuvo el legislador.

Además, fue más contundente al comparar los alcances de ambas iniciativas: “Parece una tomada de pelo. Solo son 2.000 metros. No llegan a completar el ejido urbano de Merlo”.

Pollo también cuestionó que desde el Gobierno provincial se haya presentado el proyecto como una de las intervenciones más importantes de la gestión, cuando se trata de una "porción mínima" de una obra mucho más amplia que ya estaba planificada.

San Luis perdió más del 10% del empleo en la construcción

Según el informe "Empleo registrado en el sector de la construcción - Marzo de 2026 vs Marzo de 2025", elaborado por la consultora Politikon Chaco, San Luis registró una caída interanual del 10,5% en la cantidad de trabajadores formales vinculados a la actividad, ubicándose entre los distritos más afectados del país.

Los datos reflejan un escenario complejo para uno de los sectores que históricamente funcionó como motor de la economía provincial. A nivel nacional, San Luis quedó entre las jurisdicciones con peores desempeños, superada únicamente por Santa Cruz (-11%), Tierra del Fuego (-12,6%), Jujuy (-12,9%), Catamarca (-14,8%), Formosa (-15,5%), Corrientes (-25,7%) y La Rioja (-32%).

La caída del empleo en la construcción se da en un contexto marcado por la paralización de gran parte de la obra pública nacional, una situación que impactó de manera directa en las provincias con mayor dependencia de la inversión estatal para el desarrollo de infraestructura y vivienda.

En ese marco, distintos sectores vinculados a la actividad advierten que la reducción de proyectos de envergadura también se replica a nivel provincial. Según señalan, actualmente predominan intervenciones menores vinculadas a tareas de mantenimiento, bacheo o refacciones puntuales, mientras que las grandes obras públicas y los planes habitacionales permanecen prácticamente paralizados.