Incidentes en Olivos: enfrentamientos en la marcha macrista

Se produjeron incidentes frente a la Quinta de Olivos durante la marcha opositora

Desde que empezó la pandemia, la oposición al Gobierno de Alberto Fernández convocó a diversas marchas para expresar su descontento con las medidas oficiales. En ese sentido, desde Juntos por el Cambio llamaron a sus seguidores a imponer tendencias en las redes sociales y a marchar contra los "vacunatorios VIP". En la Quinta de Olivos hubo incidentes entre manifestantes macristas y un grupo de sindicalistas que, según denuncia la oposición, fue enviado por Alberto Fernández.

Con la presencia de diversas personalidades y dirigentes de la oposición, las concentraciones se llevaron a cabo en distintos puntos del país, como el Obelisco, Plaza de Mayo, Mar del Plata, Mendoza y Olivos. En este último se vivieron momentos de tensión cuando llegó un nutrido grupo de personas que serían integrantes de organizaciones sociales y agrupaciones sindicales cercanas al oficialismo.

Los grupos antagónicos se cruzaron primero con insultos y gritos para después pasar a algunos forcejeos, empujones y hasta enfrentamientos con golpes de puño. Para calmar la situación, separar a los manifestantes y que la violencia no escale y llegue a incidentes mayores, la policía bonaerense que se encontraba presente armó un cordón.

Este sábado, la oposición convocó a marchar contra el Gobierno con consignas políticas como las vacunas, la inflación y "la corrupción". Sin embargo, el principal motivo de la convocatoria se basó en el reparto irregular de vacunas a funcionarios y dirigentes allegados al oficialismo que terminó con la renuncia del Ministro de Salud, Ginés González García.

La movilización fue promovida a través de las redes sociales con hashtags como #27F y #Argentinazo por dirigentes opositores como la presidenta del PRO y ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ex Ministro de Agricultura Luis Etchevehere, el ex titular de Medios Públicos Hernán Lombardi y los diputados Waldo Wolff y Fernando Iglesias. También se encuentra entre ellos el actor Luis Brandoni, que se acaba de recuperar de coronavirus.

En busca de contrarrestar esta movilización, movimientos sociales y sindicatos cercanos al oficialismo convocaron a marchar al Congreso para brindarle su apoyo al Presidente el lunes en el inicio de las Sesiones Ordinarias. Alberto Fernández agradeció el gesto pero pidió seguir "dando el ejemplo" y que cada uno oiga su mensaje "en forma remota".

"La pandemia aún nos ataca. Nosotros cuidemos al prójimo aunque otros no lo hagan", explicó Fernández. “Mientras el Gobierno Nacional, junto a los gobernadores provinciales, desarrollamos el operativo de vacunación más grande de nuestra historia, debemos extremar los cuidados. Ya habrá tiempo de llenar plazas, reencontrarnos y fundirnos en abrazos”, cerró el Presidente.