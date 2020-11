El senador por el Frente de Todos Oscar Parrilli dio detalles de la carta enviada por el bloque oficialismo al FMI y analizó el proyecto de impuesto a las grandes fortunas, que se espera que sea aprobado en Diputados este martes y luego pase a la Cámara Alta.

En declaraciones a El Destape Radio, el senador nacional por la provincia de Neuquén indicó: "El ministro Guzmán ya ha enviado un proyecto para que toda deuda que se tome en el extranjero y en dólares tiene que ser aprobada por el Congreso". Y en referencia a los efectos de la carta del bloque a la misión del Fondo, destacó que "no entorpece la negociación.; al contrario, ayuda. No vamos a hacer nada que entorpezca". "Los que dicen que entorpece son los que quieren que no se resuelva lo que hizo Macri", señaló.

En ese sentido, Parrilli dijo: "En el FMI no tienen ninguna explicación de porque desembolsaron ese dinero que se iba a la fuga cuando el Estatuto del FMI no lo permite. El crédito del FMI fue un fracaso total. Y ya se estaba incumpliendo antes de que llegara" y "No queremos que el FMI imponga condiciones a futuro".

Impuesto a las grandes fortunas

El neuquino indicó en referencia al proyecto que esperan "con mucha expectativa que diputados le dé media sanción al aporte de las grandes fortunas" y pronosticó que "apenas lo manden lo vamos a tratar". "Los que se oponen al aporte de las grandes fortunas muestran falta de solidaridad y una avaricia desmesurada". Y les envió un mensaje contundente: "Al cajón no se van a llevar esa plata. Hay algunos que le dan manija a que hagan acciones judiciales para no pagar el aporte de las grandes fortunas".

En otro aspecto, dijo: "El problema de la Procuración lo dejó el macrismo, teníamos una procuradora que había asumido con 60 votos que era Gils Carbó y ejercía eficientemente su labor. Cuando asumió el macrismo no se le ocurrió mejor idea que perseguir a Gils Carbó. Hasta le amenazaron a la hija".