El gobierno dio un bono de 300 mil pesos a residentes del Garrahan pero denuncian que no es suficiente.

Tras varios días de reclamo y manifestaciones, este lunes 2 de junio el Gobierno Nacional se reunió con los residentes del Hospital Garrahan para llegar a un acuerdo. Según trascendió en los últimas horas, se les otorgará un bono, aunque este no este no cumple con el monto exigido por los residentes para poder cubrir los gastos de la canasta básica.

Interceptada por el móvil de LN+, Agustina una de las residentes que se reunió esta tarde con los representantes del Gobierno, contó cómo fue el diálogo que mantuvieron y lo que le ofrecieron. "Es un bono de $300.000 que es no remunerativo. Es decir que no va a formar parte de nuestro salario, sino que nuestro salario va a quedar en el mismo valor", empezó por decir. Luego, sumó: "Como la reunión fue ahora en horas de la tarde, todavía no lo debatimos en la asamblea de médicos residentes que es donde nosotros tomamos todas nuestras decisiones".

Mañana se reunirán y definirán que decisión tomar de acá a los próximos días, es decir si se levanta el paro y se continúa con el reclamo con el Hospital en actividad, o si deciden continuar con la medida de fuerza debido a los bajos salarios. "Si bien esto suma a lo que veníamos reclamando, está distando mucho de lo que necesitamos", aseguró la residente interceptada por el móvil de LN+.

Asimismo, la médica entrevistada aseguró que "solo se ofreció el bono", dejando caer todas las versiones que circularon en donde aseguraban que el Gobierno iba a ofrecer salarios de $1.300.000 a los residentes. "Es lo único que se ofreció y ya se efectivizó. No se nos dio lugar a debatir el monto y el plan de acá en adelante en cuanto a lo económico. No se dio lugar a una negociación, sino que se comunicó que el bono se ha otorgado".

Crisis en el Garrahan: denuncian salas cerradas y que el Gobierno “quiere destruir el hospital”

En medio del conflicto en el Hospital Garrahan, la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital, Norma Lezana, denunció que hay dos salas del hospital que se cerraron por "la falta de resolver los problemas que tiene el Gobierno" y advirtió que desde el gobierno nacional buscan "destruir el hospital". En tanto, apuntó que la situación es crítica tras la renuncia de más de 200 trabajadores que no han sido reemplazados y expresó "necesitamos farmacéuticos, bioquímicos y médicos.

En diálogo con El Destape 1070, la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital detalló que "hay dos salas que están cerradas en el Garrahan por la falta de vocación de diálogo que tiene el Gobierno y de resolver los problemas" que tiene el Hospital. En este sentido, sostuvo que buscan "destruir el hospital" y “privatizarlo".

Lezana cuestionó el anuncio del aumento a residentes y sostuvo que no hay notificación oficial y solo se trató de un tuit del Ministerio de Salud y de las autoridades del Hospital. Señaló que la situación es crítica tras la renuncia de más de 200 trabajadores que no han sido reemplazados y expresó "necesitamos farmacéuticos, bioquímicos y médicos”. En este marco, la Asociación de Profesionales y Técnicos Hospital de Pediatría Garrahan publicó un comunicado en el que se manifestaron en contra del anuncio del Gobierno de recompensación para residentes ya que “las y los trabajadores del Equipo de Salud del Hospital Garrahan estamos reclamando desde hace mucho tiempo una recomposición salarial para todo el Personal de Planta Permanente, Contratados, Residentes y Becarios de nuestro hospital”.

“La asfixia salarial ha llegado a un extremo tal que es la causa directa de la renuncia de cerca de 200 trabajadores de los distintos equipos interdisciplinarios, afectando la capacidad de respuesta que necesitan nuestros pacientes con enfermedades graves y complejas”, apuntaron.