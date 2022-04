Quién es Horacio Rosatti, el nuevo presidente del Consejo de la Magistratura

Rosatti fue designado juez de la Corte por un decreto del expresidente Macri y consiguió la presidencia del máximo tribunal el año pasado luego de haberse "autovotado". Desde este lunes es el nuevo titular del Consejo de la Magistratura.

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, tomó por asalto el Consejo de la Magistratura, un acto que fue calificado por el Frente de Todos como "un golpe institucional". Con su firma y la de los jueces Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, Rosatti ordenó que el Consejo entre en funciones con 20 integrantes y con él al mando del organismo.

¿Quién es Horacio Rosatti?

Es un constitucionalista santafesino que fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner entre 2004 y 2005 y fue nombrado por decreto por Mauricio Macri, apenas asumió el expresidente, para integrar el máximo tribunal.

Según publicó Ari Lijalad en este medio, la idea de Rosatti al frente de la Corte es una posición de Clarín como empresa que quedó en evidencia al aparecer en la editorial del diario firmada por Ricardo Kirschbaum, el número 1 de la redacción. El editorial es la palabra de la empresa. Kirschbaum publicó que “la Corte anunciaría días después de las PASO que Horacio Rosatti será su presidente, y Carlos Rosenkrantz, su vice”.

El editor general de Clarín fabuló que eso “no es una buena noticia para los planes judiciales de Cristina”. También aseguró que Ricardo Lorenzetti decidió “abandonar su afán de volver a ser titular del Tribunal, cuando constató que no sería acompañado por sus pares”. Y que eso “despejó el camino de Rosatti, quién había renunciado a su cargo de ministro de Néstor Kirchner porque no quiso avalar decisiones en las que no estaba de acuerdo” y que “Cristina nunca olvidó ese gesto y lo consideró una deserción”.

De 65 años, Rosatti tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales y una maestría en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental. Actualmente es presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.

En el 2004, ocupó el Ministerio de Justicia tras el fugaz paso de Gustavo Beliz, desplazado tras mostrar la foto del espía Antonio "Jaime" Stiuso en televisión. Estuvo apenas un año en la gestión cuando presentó la renuncia aduciendo motivos personales y aclarando que dejaba una tarea hecha en materia penal.

En 1989 fue fiscal municipal de la ciudad de Santa Fe. Luego en 1991, fue designado secretario de Gobierno, Cultura y Acción Social de la Municipalidad de Santa Fe.

En 1994 fue elegido convencional constituyente por la provincia de Santa Fe para la reforma constitucional nacional de 1994, siendo designado vicepresidente de bloque del partido político mayoritario de la Convención (Partido Justicialista).

En 1995 fue elegido intendente de la Ciudad de Santa Fe.

En 2003 fue designado procurador del Tesoro de la Nación, siendo el máximo responsable de la defensa jurídica del Estado argentino frente a las demandas tramitadas por inversores extranjeros ante tribunales arbitrales internacionales luego de la crisis económica de 2001.

Entre 1999 y 2002 también fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe.