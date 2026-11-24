El fiscal Carlos Stornelli presentó una denuncia para suspender el homenaje al dirigente político y exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y busca que se investigue su financiamiento.

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Según el escrito, Stornelli solicitó averiguar “la eventual comisión de distintos delitos de acción pública” y la posible “responsabilidad penal de los integrantes del Consejo Directivo” de la facultad que intervinieron en la decisión, a quienes acusa de apología del delito.

El evento, previsto para el próximo 10 de diciembre, incluye la colocación de una escultura en reconocimiento al fundador y secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y comandante del ERP durante las décadas de 1960 y 1970. El mismo fue declarado de interés con el aval de la decana de la facultad, Ana Josefina Arias, y el secretario de Gestión Institucional, Diego Andrés Brancoli.

Stornelli, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, señaló que la decisión adoptada “no quedó circunscripta al ámbito interno de la institución”, ya que fue difundida a través de varios canales de comunicación, lo que consideró como apología del delito. “En consecuencia, corresponderá examinar si la eventual conducta de apología pudo haberse consumado mediante la difusión pública de aquella resolución y de sus fundamentos, con independencia de la posterior celebración del acto anunciado”, advirtió.

Para el fiscal, “no se trata de una mera controversia acerca de una personalidad del pasado”. En ese marco, recordó los hechos de violencia que se le atribuyen al ERP, como el secuestro y asesinato del empresario Oberdan Sallustro en 1972, el ataque a la guarnición militar de Azul en 1974 y el ataque al Batallón de Arsenales 601 de Monte Chingolo en 1975.

Además, cuestionó que la fecha elegida para el homenaje coincida con el aniversario de la recuperación de la democracia. Entre las medidas que pidió, Stornelli solicitó que se preserven la resolución, las publicaciones oficiales de la UBA y toda la documentación vinculada al homenaje: actas, notas, constancias de votación, antecedentes presupuestarios, órdenes de pago y facturas. Aunque la resolución indica que la escultura fue donada por el Colectivo Cultural Contramuro, el fiscal pidió verificar su origen y si hubo gastos para hacerla, trasladarla o instalarla.

¿Qué papel tuvo Santucho en el PRT, el ERP y la fuga de Rawson?

En 1965, Santucho participó en la fundación del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), organización de la que fue secretario general en dos etapas (1965–1971 y 1972–1976). A partir de 1970 encabezó la conducción militar del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

En agosto de 1972, formó parte del grupo de dirigentes que protagonizó la fuga del penal de Rawson, un episodio que derivó en la Masacre de Trelew, y logró salir del país hacia Chile —bajo el gobierno de Salvador Allende— y luego a Cuba antes de regresar a la militancia clandestina. Durante la primera mitad de los años 70, el PRT-ERP protagonizó secuestros, ataques a unidades militares y el despliegue de la Compañía de Monte en Tucumán, además de impulsar la articulación regional en la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR).