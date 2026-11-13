Noche a Beneficio de la UBA 2026: la iniciativa solidaria recaudó más de US$2,2 millones para el Hospital de Clínicas

La primera edición de la Noche a Beneficio de la Universidad de Buenos Aires (UBA) superó las expectativas y reunió más de US$2.200.000 para la compra de una plataforma robótica quirúrgica destinada al Hospital de Clínicas José de San Martín. El evento convocó a más de 800 personas en la Facultad de Derecho y contó con la participación de representantes del ámbito empresarial, político, cultural, deportivo y académico. Con los fondos obtenidos, la Universidad prevé lanzar en diciembre la licitación para adquirir el equipamiento.

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La iniciativa, denominada Noche a Beneficio de la UBA 2026, marcó la primera experiencia de una propuesta institucional que busca generar un espacio de colaboración entre la sociedad y la universidad pública. La intención es que cada edición tenga un objetivo específico y permita reunir aportes para fortalecer distintas áreas de la institución.

El encuentro estuvo encabezado por el rector de la UBA, Ricardo Gelpi; el vicerrector, Emiliano Yacobitti; y el director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo. También participaron decanos, directores de hospitales universitarios, autoridades de los colegios preuniversitarios y referentes de distintos sectores.

Durante la apertura, Gelpi destacó el papel histórico de la Universidad de Buenos Aires en la formación de profesionales y en el desarrollo del país. “Gestionamos, trabajamos y levantamos una institución de la que nos sentimos orgullosos, no solo quienes nos formamos en esta casa, sino todos los argentinos, ya que la UBA forma parte de la identidad de nuestro país, fuimos partícipes y testigos de la historia de esta Nación”, expresó.

El rector recordó que por las aulas de la institución pasaron generaciones de argentinos que contribuyeron al crecimiento nacional y remarcó que la Facultad de Derecho fue el ámbito de formación de 15 presidentes argentinos. Además, destacó que la Universidad cuenta entre sus egresados con cinco premios Nobel.

Por su parte, Yacobitti calificó la jornada como un hecho histórico para la institución, al señalar que se trató de la primera iniciativa de recaudación de fondos de esta magnitud en más de 200 años de trayectoria universitaria.

“Estamos muy satisfechos porque logramos recaudar el dinero necesario para equipar al Hospital de Clínicas con la mejor tecnología del mundo. ¡Nos lo propusimos y lo cumplimos!”, afirmó.

El vicerrector también valoró la participación de empresarios, artistas, deportistas, organizaciones de la sociedad civil, referentes sociales y religiosos y dirigentes políticos. “La UBA es lo mejor de nosotros y todos podemos aportar. Por eso me llena de alegría ver el apoyo de cientos de empresarios, artistas, deportistas, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil, referentes sociales y religiosos, políticos, entre muchos otros”, agregó.

Una subasta solidaria con figuras del deporte y la cultura

La actividad estuvo conducida por Iván de Pineda y comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por Abel Pintos. El momento central fue una subasta solidaria que reunió alrededor de veinte objetos donados por personalidades del deporte, la música y el arte.

Entre los artículos que alcanzaron los valores más altos estuvieron los guantes autografiados por Emiliano “Dibu” Martínez, arquero campeón del mundo en Qatar 2022, que fueron adjudicados por $20 millones. También se subastó por $8 millones una gorra firmada por el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto.

La camiseta de la Selección Argentina de básquet de Manu Ginóbili alcanzó los $20 millones, mientras que un lote integrado por camisetas de Cristian “Cuti” Romero, Enzo Fernández y Julián Álvarez se vendió por $15 millones.

La convocatoria continuará con una subasta en línea prevista para el jueves 19 de noviembre, a través del portal del Banco Ciudad. Entre los objetos disponibles habrá una camiseta de River firmada por los jugadores que se consagraron campeones del Mundial de Clubes de 2022, una camiseta de Boca de Leandro Paredes firmada por integrantes del plantel y una camiseta de la Selección Argentina utilizada por Néstor Craviotto en 1993.

También se ofrecerán objetos vinculados con artistas y músicos, como un vinilo de Lali, el parlante de Bizarrap, el chaleco de Duki, el sombrero y los lentes de Abel Pintos y la armónica de Ciro Martínez. La propuesta incluirá obras de Milo Lockett, Filio Acosta del Río, Josefina Madariaga, Laura Delgado, Silvia Dotta y Paula Otegui.

Para participar será necesario registrarse en el sitio de subastas del Banco Ciudad. La Universidad informó que los detalles de la iniciativa y los canales de colaboración están disponibles en uba.ar/porlauba.

Qué permitirá incorporar el robot quirúrgico

La plataforma robótica que se adquirirá para el Hospital de Clínicas permitirá ampliar las capacidades de intervención del establecimiento y mejorar las condiciones en las que se realizan distintos procedimientos médicos. Según la información difundida por la UBA, la tecnología contribuirá a elevar la precisión quirúrgica, reducir complicaciones, agilizar los tiempos de recuperación y multiplicar la capacidad de intervenciones al servicio de la comunidad.

Además, el equipamiento tendrá una función formativa: permitirá capacitar profesionales que luego podrán desempeñarse en distintos ámbitos del sistema de salud, tanto público como privado.

El director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, destacó que la incorporación representa una oportunidad para los pacientes y para las futuras generaciones de médicos. “La incorporación de esta plataforma robótica representa mucho más que un avance tecnológico. Representa nuevas oportunidades para nuestros pacientes, para nuestros profesionales y para las futuras generaciones de médicos”, sostuvo.

Melo también remarcó que uno de los principales objetivos es ampliar el acceso a tecnología médica de excelencia. “La tecnología de excelencia no puede ser patrimonio exclusivo de quienes puedan pagarla. La enfermedad no distingue entre ricos y pobres. Y la calidad de la medicina tampoco debería hacerlo”, afirmó.

Aportes privados y donaciones particulares

La primera edición de la Noche a Beneficio contó con el acompañamiento de 47 empresas, entidades y organismos públicos, además de otros patrocinadores que colaboraron sin solicitar presencia de marca. El Banco Santander fue el sponsor principal.

Entre las instituciones y compañías participantes estuvieron Laboratorio Elea, Grupo Petersen, Life Seguros, Núcleo Farma, Asociación de Médicos Municipales, AUSA, Banco Ciudad, Banco Macro, DESA, Edenor, Grupo GPS y Karstec, entre otras.

A esos aportes se sumaron donaciones individuales de distintos montos y la colaboración de personas que ofrecieron su tiempo y trabajo, aunque no contaran con recursos económicos para contribuir.

La UBA informó que continuará recibiendo donaciones a través de los canales habilitados y que publicará en su sitio web los avances del proceso de adquisición, desde el llamado a licitación hasta la entrega del equipamiento. También se dará a conocer la rendición de cuentas de lo recaudado.

Una vez finalizadas las tareas de auditoría y el recuento definitivo, la Universidad determinará el destino de los fondos excedentes. Según anticipó, esos recursos se utilizarán para complementar la plataforma robótica con equipamiento adicional, cuya incorporación también será informada públicamente.