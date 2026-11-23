Horas después de que el Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovello exigió "evitar" el homenaje a Mario Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, su hijo defendió el acto y apuntó contra el Gobierno de Javier Milei. En diálogo con el programa "Verdades Afiladas" en El Destape Radio, el sociólogo y periodista detalló cómo se produjo el conflicto con las autoridades nacionales.

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"La iniciativa surge de un grupo cultural de la zona sur del conurbano, que hizo una especie de busto, una imagen de mi viejo. En conversación con profesores de la UBA se les ocurrió ponerlo en la Facultad de Sociales", relató Mario Santucho (h). "Llevaron la propuesta al Consejo Directivo de la facultad y se aprobó hace un mes, por mayoría, casi unanimidad".

Mario Santucho (h) apuntó contra el Gobierno: la "ofensiva" por el acto en homenaje a su padre

Por otra parte, se refirió también a las reacciones que provocó el anuncio de la realización del acto, especialmente en los sectores más vinculados al Gobierno Nacional. "Ayer se desencadenó una ofensiva muy grande de la ultraderecha, motivada desde el Gobierno, contra este intento de hacer un homenaje y con esta idea de que la universidad es una especie de lugar en donde se hace cualquier cosa y no se promueve el país".

Santucho (h) mencionó a Alejandro Álvarez, Subsecretario de Políticas Universitarias, y a la ministra de Capital Humano como dos de los grandes protagonistas que impulsaron esta campaña en redes sociales. "Anoche, Petovello, en medio de un feriado, se pone a tuitear de manera desesperada, arrobando todo el tiempo a Milei".

El flyer del homenaje a Mario Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales.

"Hace pocos días salió el flyer y las invitaciones de una agrupación universitaria, La Mella, de la Facultad de Sociales, convocando a la actividad. Ahí empezó una gran reacción por parte de la ultraderecha", detalló.

Además, mencionó que hay actores dentro de las universidades que buscan replicar el discurso que baja desde el Gobierno contra ellas. "Hay un profesor de la UBA que viene tratando de instalar el tema de la ultraderecha en la universidad. Hay algunos profesores de las universidades nacionales que están promoviendo una campaña para borrar los murales que hay sobre el 'Che' en las universidades".

"Ha habido todo un debate y una discusión al respecto con el movimiento estudiantil universitario. Están yendo a las universidades a provocar, en el marco, por supuesto, del conflicto entre el Gobierno y la universidad", declaró Santucho.

Por último, nombró al medio La Nación y al hecho de que la decisión editorial de darle la tapa del portal web fue en parte impulsora de la campaña de repudio. "La Nación lo sube al portal, a la tapa del portal, ayer a la tarde, y eso desencadenó una reacción en cadena muy fuerte, una ofensiva muy fuerte para intentar suspender este homenaje".