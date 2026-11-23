Mario Roberto Santucho —conocido como "Roby"— fue un dirigente político y revolucionario argentino, fundador y secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) durante las décadas de 1960 y 1970. Nació en Santiago del Estero el 12 de agosto de 1936 y murió el 19 de julio de 1976, a los 39 años, durante un operativo del Ejército en Villa Martelli, en el partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires.

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Su trayectoria política comenzó en la militancia universitaria y en el norte argentino, para luego convertirse en una de las figuras centrales de la izquierda armada en la Argentina, con un recorrido atravesado por encarcelamientos, fugas, acciones militares y debates estratégicos en distintos períodos políticos del país.

¿Cómo fueron sus inicios en Tucumán y Santiago del Estero?

Durante su etapa de estudiante en la Universidad Nacional de Tucumán, Santucho participó en la militancia estudiantil a través del Movimiento Independiente de Estudiantes de Ciencias Económicas (MIECE), se graduó como contador público y ocupó cargos de representación estudiantil.

En el plano político, integró el Frente Revolucionario Indoamericano Popular (FRIP) entre 1960 y 1965 y desarrolló actividad gremial y territorial vinculada al norte argentino y al movimiento azucarero y obrajero. A comienzos de los años 60 también viajó por América Latina y Estados Unidos y visitó Cuba, experiencia que marcó su orientación revolucionaria.

¿Qué papel tuvo en el PRT, el ERP y la fuga de Rawson?

En 1965 participó en la fundación del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), organización de la que fue secretario general en dos etapas (1965–1971 y 1972–1976). A partir de 1970 encabezó la conducción militar del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

En agosto de 1972, Santucho formó parte del grupo de dirigentes que protagonizó la fuga del penal de Rawson, un episodio que derivó en la Masacre de Trelew, y logró salir del país hacia Chile —bajo el gobierno de Salvador Allende— y luego a Cuba antes de regresar a la militancia clandestina. Durante la primera mitad de los años 70, el PRT-ERP protagonizó secuestros, ataques a unidades militares y el despliegue de la Compañía de Monte en Tucumán, además de impulsar la articulación regional en la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR).

¿Cómo murió en Villa Martelli en julio de 1976?

A casi cuatro meses del golpe de Estado de marzo de 1976, el 19 de julio de 1976 un grupo de tareas del Ejército irrumpió en un departamento de Villa Martelli, donde se encontraban Santucho, su pareja Liliana Delfino y el dirigente Benito Urteaga, entre otros militantes.

En el operativo murieron Santucho y Urteaga, mientras que otros integrantes presentes fueron detenidos y pasaron a engrosar la lista de desaparecidos de la última dictadura cívico-militar. Los restos de Santucho nunca fueron entregados a su familia y permanecen desaparecidos.