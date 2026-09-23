Una histórica automotriz comenzó a implementar el Banco de Horas y el gobierno de Milei salió a festejarlo

El gobierno de Javier Milei celebró con entusiasmo un acuerdo en la fábrica de Renault en la planta de Santa Isabel, Córdoba, donde se implementó el nuevo sistema denominado "banco de horas" para 1200 trabajadores. Esta medida, basada en la Ley de Modernización Laboral, fue una de las más discutidas entre quienes sostenían que viene a mejorar y modernizar el mercado laboral y quienes sostenían que va a profundizar la crisis económica.

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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue la encargada de difundir el logro desde sus redes sociales, destacando que el acuerdo permitirá a los empleados canjear horas extras por días libres. "Este nuevo esquema permitirá mejorar la competitividad de 1200 trabajadores... garantizando al mismo tiempo el sostenimiento de sus empleos", afirmó la funcionaria.

¿Cómo funciona el Banco de Horas?

El mecanismo consiste en que los operarios puedan extender su jornada laboral hasta 12 horas diarias durante picos de producción, acumulando ese tiempo adicional como crédito para luego disfrutar de días libres cuando la demanda baje. La legislación vigente ya no exige que estas horas extras sean remuneradas inmediatamente, sino que se compensan con descanso posterior, respetando siempre 12 horas obligatorias de reposo.

Desde el oficialismo consideran que este modelo representa un avance hacia una mayor flexibilidad laboral. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había anticipado en febrero que "la sociedad actual busca mayor dinamismo", y defendió que este sistema permite a los empleados elegir trabajar más horas ciertos días para descansar otros.

¿Cómo es el acuerdo firmado en Renault?

Detrás del acuerdo entre Renault y SMATA hay tres puntos clave. Primero, el banco de horas funciona como una red de contención que evita suspensiones y recortes salariales cuando la producción se desacelera. Segundo, la planta cordobesa se prepara para recibir una millonaria inversión de 400 millones de euros destinada a fabricar la nueva pick-up Renault Niagara, lo que anticipa un aumento en la actividad.

Por último, la flexibilización laboral se plantea como una herramienta para que la planta local compita en el mercado internacional, especialmente contra Brasil y Europa. Tanto directivos como sindicalistas apuestan por optimizar las líneas de montaje para mejorar la productividad y la posición comercial. Este acuerdo es el primero que se da bajo esta modalidad en una de las grandes empresas y muchos lo miran con atención para ver cómo evoluciona y si termina siendo favorable o perjudicial para los trabajadores de Renault.