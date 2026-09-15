Intervención de la UOM impuso el primer banco de horas metalúrgico

La intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) impuso el primer acuerdo de banco de horas de ese gremio con una automotriz de origen chino emplazada en la ciudad de Campana, de donde surgió el desplazado líder sindical Abel Furlán. El banco de horas es una herramienta que flexibiliza y permite estirar la jornada laboral más allá de su límite legal y fija mecanismos de compensación diferentes de las horas extra.

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Se trata de la primera acción de alto impacto -y alineada con la reforma laboral de Javier Milei- resuelta por la gestión del abogado Alberto Biglieri, designado por la Cámara laboral con el alegado propósito de reiniciar el proceso electoral de los metalúrgicos. De los 180 días que debía tomarse Biglieri para llamar a elecciones pasaron casi 120 sin visos todavía de dar inicio a ese proceso. En lugar de eso el interventor tomó el control integral tanto del sindicato como de su obra social y en ese último espacio repuso a funcionarios que habían reportado antes al Grupo Olmos, a cargo de esa prestadora durante el mandato de Antonio Caló en el gremio metalúrgico.

En una comunicación interna de gestión a la que accedió El Destape, la intervención de la UOM dio cuenta de un “acuerdo colectivo con FTN Motors”, la razón social con la que opera en la Argentina la automotriz Foton, en proceso de montar una fábrica en Campana en sociedad con el local Grupo Corven. El entendimiento incluye la inauguración de “un banco de horas por treinta y seis meses, con un máximo de 200 horas, compensación dentro de doce meses, jornada efectiva no superior a las diez horas diarias ni cuarenta y ocho semanales, descanso mínimo de doce horas entre jornadas y treinta y cinco horas semanales, registro digital individual, control de una comisión mixta, preservación íntegra del salario y exclusión de licencias, vacaciones, enfermedad, accidentes y actividad gremial”.

Detalle del banco de horas

El documento suscripto con las autoridades de Foton prevé que “los saldos a favor del trabajador deben compensarse o abonarse” mientras que “los saldos a favor de la empresa se extinguen al vencer el período o al finalizar el contrato y nunca pueden descontarse de salarios o indemnizaciones”. El acuerdo cuenta con el aval de Biglieri y la firma de su delegado en Campana, el contador Javier Lucchetta, nombrado a cargo de la seccional Campana. Lucchetta cumple funciones desde 2011 como administrador del laboratorio Surar Pharma, un establecimiento que se vio involucrado en el escándalo por el fentanilo mortal y que, más de una década atrás, fue clausurado en el contexto de otro episodio policial por irregularidades relacionado con el hospital Posadas.

Previo al desplazamiento de la conducción nacional, el sindicato metalúrgico había rechazado varios planteos empresarios para la instauración de bancos de horas. Sólo en la seccional de Furlán habían corrido esa suerte los pedidos de los dueños de Industrias Guidi, en Zárate, y Maro, de Baradero, dos autopartistas que abastecen mayoritariamente a la firma Toyota. El único antecedente reportado hasta ahora de un banco de horas acordado entre una patronal y un gremio desde la sanción de la ley 27.802 es el de Mirgor para sus autopartistas en Garín y Baradero, con la firma del sindicato de mecánicos Smata.

“Es inaceptable que esto se firme a espaldas de los trabajadores. El interventor debería estar preocupado por hacer lo que le ordena la Justicia, que es llamar a elecciones en Campana, y en lugar de eso toma decisiones sobre el convenio colectivo de trabajo y firma esta aberración. Perjudican a los trabajadores y al futuro de sus derechos”, le avisó a este medio Walter Piriz, dirigente local de la UOM y representante gremial en la firma Tenaris. Piriz es uno de los referentes desplazados por Biglieri, que eligió rodearse en la intevención de dirigentes opositores a Furlán con quienes incluso llegó a un acuerdo por una paritaria demorada varios meses y con una pérdida de al menos 11 puntos en el poder adquisitivo de los obreros de la actividad.

La seccional Campana, en donde Biglieri lanzó su primer banco de horas, es el eje de un conflicto que derivó a fin de mayo pasado en el proceso de intervención por 180 días. La lista opositora a Furlán impugnó el proceso electoral y logró que dos camaristas laborales, Víctor Pesino y María Dora González, resolvieran que esa objeción era suficiente para ilegalizar todo el comicio incluso el de la Junta Electoral metalúrgica que había convalidado la reelección de Furlán como secretario general de la UOM por cuatro años más. Pesino es el mismo camarista que fulminó una cautelar de primera instancia que había frenado la reforma laboral y volvió a ponerla en marcha. Horas después el Gobierno envió al Congreso su pliego para que pudiese extender por cinco años su mandato a pesar de haber cumplido los 75 años que hacían obligatoria su jubilación.