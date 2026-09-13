Renault Argentina reveló el diseño completo de la Renault Niagara, su nueva pickup de media tonelada que se producirá en la planta cordobesa de Santa Isabel. Este vehículo representa uno de los proyectos industriales más importantes del año para la industria automotriz local y se destaca por ser desarrollado en conjunto con Brasil.

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Se posiciona como la primera pickup compacta nacional con arquitectura monocasco, a diferencia de las medianas que utilizan chasis de largueros. Esto la convierte en un modelo único en el mercado argentino, donde la mayoría de sus competidores provienen de Brasil o México. Junto con la Kangoo, completará la oferta de utilitarios livianos en la histórica fábrica de Renault, que desde 2023 se orienta hacia la exportación.

¿Cuándo se conocerá el precio de la Renault Niagara en Argentina y dónde se fabricará?

Los principales destinos de exportación serán Brasil y Colombia, aunque también llegará a otros países de la región. La marca confirmó que en noviembre se conocerán las configuraciones y precios, pero adelantó que habrá versiones con tracción simple y 4x4, cajas manual y automática, y motorizaciones de combustión interna inicialmente, con futuras versiones híbridas aún por detallar.

Inteligencia artificial y motorización electrificada: los secretos del nuevo lanzamiento

En cuanto al sistema híbrido, Bruno Vanel, vicepresidente de Renault y responsable de Expansión en Mercados Internacionales, adelantó que la Niagara contará con un motor delantero Mild Hybrid y un motor eléctrico trasero, formando un sistema full hybrid innovador. En la presentación oficial se confirmó que no será un sistema de hibridación suave, manteniendo la expectativa sobre esta tecnología.

La pickup está basada en la plataforma RGMP adaptada para este tipo de vehículos y comparte diseño frontal e interior con el C-SUV Boreal, lanzado recientemente en América Latina. Entre sus equipamientos destaca una pantalla doble de 10,2 y 10,1 pulgadas, el sistema OpenR Link con Google integrado y Google Gemini, un asistente conversacional avanzado impulsado por inteligencia artificial que permite interacciones naturales y multilingües.

Seguridad y confort: 26 asistentes de conducción y un diseño pensado para viajes largos

En materia de seguridad, la Renault Niagara incorpora 26 asistencias electrónicas a la conducción (ADAS), entre las que sobresale el control de crucero adaptativo con función Stop & Go, que mantiene distancia segura y detiene el vehículo automáticamente cuando el tránsito lo requiere.

Su diseño exterior logra una integración armoniosa entre la cabina y la caja de carga, con detalles como las manijas traseras integradas en el pilar C oblicuo, evitando la sensación usual de dos piezas separadas. En el interior, el asiento del conductor tiene regulación eléctrica, mientras que el trasero se reclina 25° para mayor comodidad en viajes largos. Además, cuenta con un compartimento de almacenamiento oculto de 36 litros detrás de la segunda fila de asientos.

La motorización inicial será un conocido motor 1.3 turbo de inyección directa compatible con nafta y Flex Fuel, que entrega 156 CV en versión naftera y 160 CV en Flex, con un torque máximo de 270 Nm. Se ofrecerán cajas manuales y automáticas de seis velocidades, esta última con doble embrague húmedo y selector electrónico e-shifter.

¿Qué capacidad de carga, dimensiones y modos de manejo tiene la Renault Niagara?

Para afrontar distintos terrenos, la Niagara incluye seis modos de conducción: Eco, Comfort, Sport, Smart, Mud-Sand y Off-Road. Su capacidad de remolque alcanza los 710 kg tanto en versiones manuales como automáticas. En dimensiones, mide 4,94 metros de largo (4,91 m en versión 4x2), 1,72 metros de alto y tiene un despeje al suelo de 233 mm en 4x4 y 223,9 mm en 4x2. Los ángulos de aproximación y salida son 22,1° y 22,3°, respectivamente, con llantas de 17 o 18 pulgadas según versión.

La caja de carga ofrece una capacidad de 938 litros y puede soportar hasta 654 kg. Está equipada con cobertor rígido, deslizante y enrollable, recubrimiento protector especial, ocho ganchos de amarre laterales y un enchufe de 12 V para conectar herramientas o accesorios fácilmente.