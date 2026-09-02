Las camionetas volvieron a tener un papel central en las ventas de vehículos 0 km en Argentina durante agosto de 2026. En un mercado que terminó el mes con 44.415 patentamientos y una caída interanual del 19,1%, las pick ups consiguieron colocar dos representantes en los primeros dos lugares del ranking general: Toyota Hilux y Ford Ranger.

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El liderazgo fue nuevamente para la Toyota Hilux, que alcanzó las 2.616 unidades patentadas. La pick up fabricada en Zárate representó el 6,3% de los automóviles y comerciales livianos vendidos durante el mes. Si bien retrocedió 9,2% respecto de julio, mejoró 9,9% contra agosto de 2025. Además, acumula 21.116 unidades en los primeros ocho meses del año.

En segundo lugar se ubicó la Ford Ranger, con 1.781 patentamientos. La camioneta producida en General Pacheco quedó muy cerca del volumen registrado en julio, con una caída mensual de apenas 1,8%. La comparación interanual fue menos favorable: vendió 18,3% menos que en agosto de 2025 y acumula 14.052 unidades durante 2026.

La tercera posición correspondió a la Volkswagen Amarok, con 1.405 unidades. Fue una de las pick ups que consiguió mejorar respecto del mes anterior, con un crecimiento del 16,4%. Sin embargo, frente a agosto de 2025 registró una caída del 40,7%. En el acumulado anual llegó a 10.728 patentamientos.

Más atrás aparece la Chevrolet S10, cuarta entre las camionetas con 612 unidades. Su desempeño fue positivo en las dos comparaciones: avanzó 35,7% respecto de julio y 14% frente a agosto del año pasado. Entre enero y agosto ya suma 3.985 unidades, un 12,7% por encima del mismo período de 2025.

El quinto puesto quedó para la Fiat Titano, que consiguió 511 patentamientos. La pick up mostró uno de los mayores crecimientos: aumentó 40,4% frente a julio y 193,7% interanual. En lo que va de 2026 registra 3.403 unidades, muy por encima de las 265 contabilizadas durante el mismo período del año pasado.

Sexta se posicionó la Fiat Strada, con 506 unidades. La pick up compacta creció 30,7% respecto de julio, aunque quedó 24,8% por debajo de agosto de 2025. Su acumulado anual alcanzó los 4.528 patentamientos.

Finalmente, el séptimo puesto fue para la Fiat Toro, con 463 unidades. En su caso, los números mostraron una baja del 4,5% mensual y del 32,5% interanual, mientras que en los primeros ocho meses del año acumuló 4.000 patentamientos.

De esta manera, las siete camionetas más vendidas en agosto fueron Toyota Hilux (2.616), Ford Ranger (1.781), Volkswagen Amarok (1.405), Chevrolet S10 (612), Fiat Titano (511), Fiat Strada (506) y Fiat Toro (463). El ranking vuelve a mostrar el peso de este tipo de vehículos en Argentina, con las tres pick ups medianas tradicionales al frente y una pelea cada vez más amplia entre los modelos que buscan ganar terreno detrás de ellas.