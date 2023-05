Kulfas tras su salida del Gobierno: "Hubo guerras internas y boicots"

El exministro de Desarrollo Productivo apuntó contra las críticas y los pedidos de renuncia que volvieron "insostenible" la situación de Gobierno. Además, se refirió a su relación con Cristina Kirchner.

El exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, habló después de su salida del Gobierno nacional y se refirió a las fuertes internas que atravesaron al gobierno del Frente de Todos (FdT) durante los tres años de gestión, junto a un contexto desfavorable para el crecimiento y el desarrollo del país. "Las críticas a cielo abierto y los pedidos de renuncia volvieron la situación insostenible. Es difícil que vuelva a reincidir en un posible gobierno del FdT, quiero un Gobierno que piense en el desarrollo pero con justicia social", sostuvo.

En diálogo con Ernesto Tenembaum, en Radio con Vos, el dirigente se mostró convencido y optimista sobre las oportunidades "enormes" que tiene la Argentina: "Hoy está inmersa en un problema político importante que le está impidiendo salir adelante y que atraviesa a toda la política". Y agregó: "El peronismo está extraviado en muchos de sus objetivos, que son contradictorios, que nos han impedido dos cosas fundamentales. Por un lado, discutir e implementar un modelo de desarrollo sin los parámetros viejos. Estoy convencido de que están dadas las condiciones para que Argentina se ponga de pie, estamos incubando un salto productivo y exportador. Y por el otro, la necesidad imperiosa de una estabilización".

Próximamente Kulfas presentará un libro donde hace un análisis de la actualidad y de la gestión, a pesar de que remarcó que "no es un balance del gobierno del Frente de Todos, porque el gobierno no terminó" y añadió que se trata, principalmente, de "una mirada hacia el futuro". En ese marco, señaló el contexto "de escenarios complejos e inesperados" (deuda, pandemia, guerra y sequía) y "un nivel de internismo a cielo abierto que, yo revisé varios gobiernos, y en ninguno hubo una interna a un nivel tan marcado". Y añadió: "Si pasa lo que pasó, que es un gobierno donde empiezan las guerras internas abiertamente, con bloqueos y boicots, es muy difícil que las cosas funcionen bien".

Con respecto a los objetivos contradictorios en la práctica, Kulfas sostuvo que dentro del Gobierno "hay gente que piensa que hay que prohibir actividades económicas, que no debería haber minería porque es malo con un ambientalismo extremo" mientras que existen otros sectores con "prejuicios anti-empresa, donde piensan que son todas malas más allá de lo que hagan". En este punto, se refirió específicamente al acuerdo con el FMI al cual caracterizó como el mejor firmado entre el organismo y un país del mundo en los últimos 30 años. "Hay cuestiones que hubo que fueron de poder y de seguir teniendo el monopolio del poder dentro del peronismo", marcó.

Por último, el exministro se refirió a su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Yo estoy afuera de la grieta o la polarización; no cuenten conmigo para eso, sí para analizar y marcar los errores que hay que corregir. Jamás me referí a Cristina en términos personales y así como 'Los tres kirchnerismos' no es un libro contra ella, este tampoco. Hace mucho que no la veo hablando del futuro, lo que busco en el libro es un balance y una propuesta para lo que viene", manifestó.

En esa línea, remarcó que el Presidente "sostuvo hasta últimas consecuencias el contrato fundacional del FdT" luego de que la dos veces mandataria, en el recordado video de campaña, sostuviera que para salir de la crisis impuesta por Cambiemos se necesitaba una coalición con Alberto "que sabía gobernar y dialogar". Y sentenció: "Cristina expresó que la coalición que gobernara debía ser más grande que al que ganara las elecciones. Lo que era una virtud de dialogar con todos, de repente pasó a ser un problema y algo malo".

La nota completa: