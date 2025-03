Sin aviso previo y en total hermetismo, Milei llegó a Bahía Blanca

El presidente Javier Milei arribó a Bahía Blanca luego de días de críticas por no haber acudido a la ciudad afectada por la inundación más grande de su historia. El jefe de Estado no adelantó su visita y lo hizo con total hermetismo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el ministro de Defensa, Luis Petri, habian sido increpados por vecinos de Bahía Blanca que le reclamaron más dinero para obras.

A Milei se lo vió vestido con una campera negra y zapatillas, sin vestimenta para ir a las zonas inundadas. Estuvo con su hermana Karina Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el intendente Federico Susbielles, quien había pedido un presupuesto mayor al que envió Milei a Bahía Blanca.

Según fuentes de Casa Rosada a El Destape, la llegada de Milei "fue muy hermética para que nadie diga que es un viaje político o para la foto". Justamente, el mandatario no se reunió con vecinos para evitar ser increpado. Asimismo, detallaron que "Milei ya hablaba con el intendente todos los días y se hizo asi incluso sin avisarle al intendente". Se presentó en la ciudad sin fotógrafo y viajó junto a Karina Milei, Guillermo Francos y Luis Petri, agregaron.

Mal momento de Bullrich y Petri cuando vecinos los enfrentaron en Bahía Blanca

Durante el fin de semana, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, pasaron un mal momento cuando vecinos los increparon durante la recorrida que hicieron en Bahía Blanca. Los damnificados los acusaban de haber acudido a la ciudad solo a sacarse fotos.

"Mojate como nos mojamos nosotros", le gritaron los vecinos a Bullrich y Petri que debieron ser escoltados por oficiales de la Policía Federal. Los funcionarios se subieron a una camioneta blanca y se retiraron del lugar en medio de los comentarios de los afectados por el diluvio.

En tanto, tras las devastadoras inundaciones de Bahía Blanca, continúa la búsqueda de las personas desaparecidas que aún no fueron localizadas debido al temporal que generó destrozos en la ciudad. Según las autoridades, se trata de 94 personas no localizadas y, además, "es probable que haya más muertos".

Así lo confirmó el fiscal general Juan Pablo Fernández, tras contabilizar las denuncias realizadas al 911 por familiares, vecinos y allegados. "Es probable que haya más muertos, nosotros hemos encontrado 16 cuerpos", manifestó Fernández en declaración con Radio Mitre.

En esa línea, el fiscal general aclaró que, de las 182 llamadas registradas al 911, ya localizaron a 87 personas. Mientras tanto, continúan los rastrillajes y operativos en la zona central del temporal para dar con el paradero de los casos restantes.

Sobre las 94 personas cuyo paradero aún no se encuentra determinado, Fernández especificó: “No podemos afirmar que esas personas hayan fallecido. Muchas personas han perdido la posibilidad de comunicarse, los familiares hacen las denuncias, algunos se han mudado y otros han sido rescatados por esos vecinos”.

Dentro de las personas no localizadas, se encuentran las hermanas Pilar y Delfina Hecker, de 1 y 5 años de edad. Sobre su búsqueda, Fernández especificó que comenzaron un nuevo operativo en la zona afectada. “Comenzamos un nuevo rastrillaje para localizar a Pilar y a Delfina. El agua bajó, ya se puede realizar eso a pie. Vamos a ver el resultado que da”, indicó el fiscal.

Por el momento, hay zonas de mayor dificultad para el rescate por la falta de acceso a ciertos lugares que "no drenan el agua": “Existen barrios difíciles de acceso porque son como ollas que no drenan el agua. No se puede descartar que alguno de los 94 no esté con vida, es una imprudencia decirlo”, advirtió Fernández. “Muchas veces lo que se denuncia es un nombre, o no nos mandan una fotografía. Se está tratando de localizar esas personas”, añadió.