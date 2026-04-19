Ritondo cuestionó que diputados "se acerquen al kirchnerismo" y reconoció la crisis económica

El diputado del PRO Cristian Ritondo salió a respaldar el rumbo del Gobierno, aunque reconoció dificultades en la inflación y el consumo. Al mismo tiempo, apuntó contra dirigentes como Miguel Pichetto y Nicolás Massot por sus presuntos "acercamientos" al kirchnerismo.

El presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, cuestionó con dureza a algunos referentes políticos que exploran acuerdos con el kirchnerismo. "Es un grave error que Pichetto y Massot se acerquen al kirchnerismo", sostuvo en diálogo con Radio Splendid. Sus declaraciones se dan en un escenario político en el que distintos sectores buscan reconfigurar alianzas frente a la coyuntura económica y social, a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027.

En relación con la situación económica, Ritondo reconoció que los últimos datos de inflación no son positivos, aunque insistió en que el Gobierno debe mantener la estrategia. “No es una buena noticia”, admitió, pero remarcó la necesidad de que la tendencia descendente vuelva a consolidarse.

Ritondo también se refirió al impacto del ajuste en la vida cotidiana de los argentinos. Según señaló, ya se percibe una baja en el consumo, producto de la pérdida de poder adquisitivo. "Vemos una merma en el consumo y la posibilidad de los argentinos de gastar menos", afirmó, en una contradicción son su apoyo incondicional al Gobierno nacional.

Las denuncias contra funcionarios

Consultado sobre las denuncias que involucran a funcionarios, Ritondo adoptó una postura prudent. "Cuando hay estos temas hay que ir lo más rápido posible a la Justicia y aclarar la situación", sostuvo. Asimismo, reconoció que este tipo de episodios afectan la imagen del Gobierno, aunque aclaró que las decisiones sobre la continuidad de los funcionarios corresponden exclusivamente al Presidente, quien tiene la facultad de designar y remover cargos.

Por último, el dirigente del PRO remarcó la importancia de construir consensos políticos para sostener el rumbo del Gobierno. "Los acuerdos tienen que ser amplios para sostener este modelo", afirmó. En esa línea, garantizó que su espacio continuará acompañando las reformas impulsadas por el oficialismo. "Queremos que al Gobierno le vaya bien, porque si le va bien, le va bien a los argentinos", concluyó.