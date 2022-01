Gestapo antisindical: piden mails y agendas de Vidal y sus funcionarios imputados en el caso

El juez federal Ernesto Kreplak requirió a la gobernación de Buenos Aires el contenido de los correos electrónicos laborales y las agendas que Vidal utilizó en 2017. Cursó el mismo pedido sobre los ex ministros de Trabajo e Infraestructura, Marcelo Villegas y Roberto Gigante, y respecto al subsecretario de Justicia, Adrián Grassi. También solicitó a Presidencia que informe si los tres espías de la AFI imputados en la causa ingresaron a Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

Se complica cada vez más la situación judicial de la ex gobernadora María Eugenia Vidal en el caso Gestapo antisindical. El juez federal Ernesto Kreplak requirió este martes a la gobernación de Buenos Aires el contenido de los correos electrónicos laborales que la ex mandataria envió o recibió durante 2017. También solicitó sus agendas. El juez cursó el mismo pedido respecto a los exministros de Trabajo e Infraestructura bonaerenses, Marcelo Villegas y Roberto Gigante, y al subsecretario de Justicia, Adrián Grassi. Los tres fueron parte de la reunión en el Banco Provincia en la que se planeó el armado de causas contra el gremialista Juan Pablo “Pata” Medina. En otra resolución firmada esta jornada, Kreplak también solicitó a Presidencia que informe si los tres espías imputados en la causa ingresaron a Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

Mails y agendas

El juez Kreplak avanza con diversas medidas de prueba para determinar responsabilidades en el caso de la Gestapo antisindical, donde se investiga si existió una asociación ilícita entre funcionarios bonaerenses, espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios para armar causas contra sindicalistas. El disparador del caso fue la grabación de una reunión del 15 de junio de 2017 realizada en la sede porteña del Banco Provincia hallada por la intervención de la exSIDE donde se escucha a los participantes del encuentro planear cómo avanzar de forma ilegal contra el gremialista de la UOCRA Juan Pablo “Pata” Medina.

En esa línea, el magistrado requirió que se entreguen los correos electrónicos que haya enviado o recibido Vidal desde la casilla oficial que utilizó mientras fue gobernadora. Kreplak tomó la medida luego de que solicitara las computadoras oficiales que utilizaron los funcionarios imputados en la causa y se encontrase con la imposibilidad de ubicar algunas de ellas.

Por ejemplo, el Ministerio de Justicia bonaerense informó que “luego de una exhaustiva búsqueda, no es posible identificar la CPU del Sr. Adrian Grassi ni la de su secretaria privada, dado que no existe registro alguno de los equipos encomendados a las diferentes dependencias que conformaron esta cartera ministerial en el periodo mencionado”. No obstante, en la respuesta de esa cartera, se precisó cuál era la cuenta de correo oficial utilizada por Grassi, de la “cual se poseen registros de correos enviados y recibidos que, de ser necesario y requerido por esa instancia, se pondrán a disposición”.

Para el juez, como esos correos podrían “aportar elementos de relevancia para la investigación, y considerando además el carácter laboral de la casilla aludida, se estima razonable el acceso en estas actuaciones a los contenidos de la misma, correspondientes al año 2017” solicitó al Ministerio de Justicia “la remisión de dicho material”.

Kreplak hizo extensivo el mismo pedido al resto de los imputados que integraron el Poder Ejecutivo provincial, entre ellos, la propia exgobernadora Vidal.

“Con los mismos fundamentos, habrá de requerirse al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Bs. As., al Ministerio de Trabajo de la provincia de Bs. As. y a la Gobernación de la provincia de Bs. As., que informen si cuentan con las respectivas direcciones de correo institucionales asignadas durante el año 2017 a Roberto Jorge Gigante, Marcelo Eugenio Villegas y María Eugenia Vidal, respectivamente, y que, en caso de poder acceder al contenido de las mismas, se remita a este Juzgado dicho material”, señaló el magistrado.

En otro orden, también solicitó la “agendas de actividades del año 2017, ya sea en soporte papel o digital” de Vidal, Villegas, Grassi y Gigante.

Sobre Vidal ya pesa un pedido de entrecruzamiento de llamadas que aún no fue resuelto por el juez.

Piden ingresos de espías a la Casa Rosada

Este martes, Kreplak también solicitó a la Secretaría General de la Presidencia que informe si durante 2017 también ingresaron a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos los tres directivos de la AFI imputados en la causa: Juan Sebastián De Stéfano (ex director de Asuntos Jurídicos); Darío Alberto Biorci (ex jefe de gabinete de la agencia); y Diego Luis Dalmau Pereyra (ex director de Contrainteligencia). Si ingresaron, el juez quiere saber en qué fechas lo hicieron y a quiénes fueron a visitar.

De los espías mencionados, el único que quedó registrado con un ingreso en 2017 a Casa de Rosada fue Dalmau Pereyra. Entró el 13 de junio de 2017 y fue a ver a Marcos Peña. Tal como publicó este medio, De Stéfano también estuvo en la Casa Rosada pero concurrió el 14 y el 21 de agosto de 2018, en plena avanzada contra los Moyano. En aquel entonces, el director de Jurídicos había ido a ver a Pablo Clusellas en las dos ocasiones. Diez días después de su último paso por Balcarce 50, De Stéfano fue a presionar al juez Luis Carzoglio para que detuviera a Pablo Moyano. Por esas mismas fechas, la ex SIDE había “cableado” la alcaidía de Melchor Romero, donde un exespía dijo que esperaban alojar al sindicalista de Camioneros.

Esos son los ingresos que figuran en la planilla de accesos a la Casa Rosada. No significa que sean los únicos, pudieron ingresar por otras vías sin dejar rastros.

Este pedido sobre los ingresos a la Rosada se complementa con una solicitud previa que había realizado Kreplak y cuya respuesta ya llegó a manos del juez. En su primera solicitud, el juez quiso saber si los funcionarios bonaerenses y los empresarios habían estado en la Casa Rosada y Olivos.

También ya es parte de la causa la respuesta de la intervención de la AFI respecto a los ingresos de los funcionarios bonaerenses a la central de inteligencia, que El Destape dio en exclusiva.

Las visitas

Tal como publicó este medio el 21 de enero pasado, tres funcionarios de Vidal y el intendente de La Plata, Julio Garro, ingresaron al menos en diez ocasiones a la AFI en 2017, mientras avanzaba el “plan Gestapo”.

Entre los ingresantes a la Casa de los espías se encontraban: Villegas, el 1 y 2 de la cartera de Justicia provincial, Gustavo Ferrari y Grassi; y Garro. Los encuentros incluyeron a los jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y a los espías Dalmau Pereyera y De Stéfano.

Villegas, Grassi, Garro, Dalmau Pereyera y De Stéfano fueron parte de la reunión en el Banco Provincia y están imputados en la causa.

El dato de las visitas a la ex SIDE, que surge del libro de ingresos a la central de inteligencia, desmorona la defensa de la ex mandataria bonaerense y la compromete en la causa junto al ex presidente Mauricio Macri. Tal como dejó en evidencia este medio, las visitas coinciden con momentos clave de las causas que se impulsaron contra el “Pata” Medina.

Los ingresos al organismo de inteligencia de los dirigentes bonaerenses de Cambiemos involucrados en las maniobras contra Medina ocurrieron en las siguientes fechas:

El 12 de junio de 2017. Aquel día, el intendente de La Plata, Julio Garro, ingresa a las 16.26 a la AFI para ver a la subdirectora Silvia Majdalani. Tres días después sería la reunión en el Banco Provincia. La municipalidad platense fue una de las denunciantes de Medina.

El 26 de junio de 2017. Esa jornada el ministro de Justicia de Vidal, Gustavo Ferrari, jefe de Adrián Grassi, se reúne con Arribas. Ingresó a las 13.25. El 30 de junio de 2017 se inicia la embestida judicial contra el Pata Medina. Comienza en el fuero provincial con una denuncia anónima.

El 31 de julio de 2017. Ese día, el subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi concurre a la AFI con el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, quien también fue parte del encuentro en el Banco Provincia. Entraron a las 14.51. Se reúnen con el director de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, otro de los participantes de la reunión en el banco. El mismo 31 de julio de 2017 se inicia también por una denuncia anónima pero esta vez en el juzgado federal de Quilmes otra causa contra el Pata Medina por los mismos hechos que en la causa provincial. La forma en que se crea este caso tiene el sello de los servicios de inteligencia.

El 8 de agosto de 2017, Grassi vuelve a la AFI. Se reúne con Dalmau Pereyra. Ingresó a las 17.53 y se retiró a las 19.17. Cinco días antes, la fiscal federal de Quilmes Silvia Cavallo había dicho que era incompetente para intervenir en esa causa. El 22 de agosto, la fiscal se desdice y le da impulso penal a la causa.

El 25 de agosto de 2017, tres días después de que la fiscal diera vuelta su posición, el ministro de Justicia de Vidal, Gustavo Ferrari, ingresa a las 12.30 a la AFI. Va a ver a Majdalani. El día previo, Villegas se había reunido con Macri en la Casa Rosada. El 30 de agosto, 5 días después del encuentro en la AFI de Ferrari y Majdalani, se abre la tercera causa contra el Pata Medina porque un grupo de obreros de la UOCRA bloquean obras en construcción.

El 6 de septiembre de 2017, Ferrari regresa a la AFI. Va a ver a Arribas. Entra a las 18.10 y se va pasadas las 19.20.

El 19 de octubre de 2017, Ferrari vuelve a la AFI. Entra a las 16.16 y se retira a las 16.57. Se reúne con Majdalani. Este ingreso coincide con la nueva orden de detención que pesa sobre Medina.

El 14 de noviembre de 2017, el intendente Garro vuelve a la AFI. Se reúne con Majdalani. Entra a las 16.24 y se va a las 17.34.

El 4 de diciembre de 2017, el ministro Ferrari regresa a la exSIDE a ver a Majdalani. Está de 18.16 a 19.32. Ese mismo día, el juez Masi dicta la prisión preventiva de Medina en la causa iniciada por denuncia de Tejada Ibáñez.

El 2 de enero de 2018, el subsecretario Grassi visita al director de Asuntos Juridicos de la AFI, Juan Sebastián De Stefano. Ingresa a las 12.45 y se va a las 13.55. Ambos fueron parte de la reunión en el Banco Provincia.