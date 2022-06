Gestapo antisindical: el juez Kreplak rechazó enviar el caso a Comodoro Py

Se opuso a un planteo del juez Martínez De Giorgi, que intenta quedarse con el expediente para proteger a Macri, Vidal, Arribas, Majdalani y Conte Grand.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak rechazó enviar la causa de la Gestapo antisindical a Comodoro Py. No es un dato menor: se trata del único expediente donde se investiga el espionaje ilegal en la era Macri que no fue absorbido por la ciénaga de los tribunales federales porteños. El reclamo de esa mudanza lo hizo el juez Marcelo Martínez De Giorgi, que en sus últimos fallos en causas que involucran a Mauricio Macri ya usa tinta amarilla.

¿Por qué Comodoro Py también quiere esta causa? El 28 de abril pasado el juez Kreplak procesó a los ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Juan Sebastián “Enano” De Stéfano, Diego Dalmau Pereyra y Darío Biorci y a los ex funcionarios bonaerenses Marcelo Villegas y Adrián Grassi por violar la Ley de Inteligencia y por considerarlos partícipes necesarios del delito de prevaricato. La medida también incluyó al actual intendente de La Plata Julio Garro y al senador de Cambiemos Juan Pablo Allan. Todos participaron de la reunión en la sede porteña del Banco Provincia donde se planeó el armado de causas contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. A los empresarios que fueron parte de ese encuentro y al ex ministro provincial Roberto Gigante se les dictó la falta de mérito. Pero el dato relevante es que Kreplak dejó asentado en esos procesamientos que continúa la investigación y apunta a la cúpula de los gobiernos nacional, provincial y de la AFI y también a jueces y fiscales. O sea: Macri, María Eugenia Vidal, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, el -aún hoy- procurador Julio Conte Grand y el juez Luis Armella.

Uno de los involucrados, el ex director de Contrainteligencia Dalmau Pereyra, confesó que la orden de supervisar la filmación de la reunión de la Gestapo antisindical provino directamente de Arribas, jefe de los espías designado por Macri. Más aún: Dalmau Pereyra afirmó que la orden se la transmitió Majdalani, la subdirectora de la AFI, y que fue a ella a quien le entregó el video. Se entiende porqué Comodoro Py reclama el expediente: tienen que proteger a las cúpulas del espionaje ilegal.

El rechazo de Kreplak de mandar el expediente a Comodoro Py es en respuesta a un reclamo del juez Martínez De Giorgi, el mismo que hace unos días dijo que las reuniones de Macri con los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos no existieron. Sin embargo el juez Kreplak no la tiene fácil: la avanzada para mudar el caso a Comodoro Py tiene varios flancos y la Cámara de Casación, que será la que defina en última instancia, sigue siendo una eficaz retaguardia judicial de Macri.

Por un lado, varios de los procesados ya avanzaron en este reclamo de que el caso pase a Comodoro Py. Tal como informó Franco Mizrahi en El Destape, el fiscal subrogante ante la Cámara Federal de La Plata Diego Iglesias dictaminó en esa línea. No es raro: el fiscal Iglesias tiene un vínculo especial tanto con el macrismo como con la agencia estadounidense DEA. En un dictamen firmado el 1 de junio el fiscal Iglesias adhirió “a los recursos de apelación interpuestos por los letrados defensores” de Garro, Allan y Grassi, quienes cuestionaron otra resolución de Kreplak en la que rechazó declararse incompetente para seguir interviniendo en la causa. Los tres dirigentes de Juntos por el Cambio pidieron que la causa pase a Comodoro Py. Iglesias coincidió a pesar que la fiscal de primera instancia, Ana Russo, opinó lo contrario. Es decir, rompió el criterio de unicidad que rige al Ministerio Público Fiscal. Lo paradójico es que compartió el criterio no solo de los dirigentes macristas sino también de Martínez de Giorgi quien había pedido la causa Gestapo con argumentos similares a los que esgrimió el fiscal general.

Es ese reclamo de Martínez De Giorgi el que ahora rechaza el juez Kreplak. Martínez De Giorgi reclamó a mediados de mayo pasado el expediente ante un pedido de De Stéfano. Su idea es unificar la causa de la Gestapo antisindical, donde se investigar el armado de causas al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, con el caso Super Mario Bross, un mega expediente iniciado en los juzgados de Lomas de Zamora pero que Comodoro Py logro atraer y que involucra el espionaje a varias docenas de personas tanto desde la AFI como por parte del Servicio Penitenciario Federal una vez que estaban detenidas. Uno de esos detenidos era el “Pata” Medina.

La fiscala de La Plata Ana Russo rechazó este planteo del juez porteño Martínez De Giorgi. Lo mismo había hecho el fiscal porteño Franco Picardi, pero Martínez De Giorgi pidió igual el expediente.

Para el juez Kreplak el planteo de su colega porteño De Giorgi “aborda simultáneamente dos líneas argumentales que, sin embargo, resultan contradictorias entre sí y se debilitan recíprocamente”. Se refiere a que para Martínez De Giorgi los casos están conectados y además el delito investigado se cometió en CABA, ya que la reunión donde se organizó la persecución fue en la sede porteña del Banco Provincia.

Por un lado, Kreplak explica que su expediente investiga “la elaboración y puesta en práctica entre los meses de mayo y septiembre de 2017, de una estrategia parajudicial para resolver la conflictividad asociada a la actividad del sindicato UOCRA-La Plata, desde los máximos niveles de decisión de los gobiernos nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la municipalidad de La Plata” en la que además de los capos de la AFI macrista De Stéfano, Dario Biorci y Diego Dalmau Pereyra (incolucrados en el caso que ya está en Comodoro Py) son investigados el entonces Ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires Marcelo Villegas, el ex Subsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires Adrián Patricio Grassi, el Intendente de la ciudad de La Plata Julio César Garro y el Senador Provincial Juan Pablo Allan. Por ende, se investiga algo distinto y con involucrados distintos al caso Super Mario Bross, donde los imputados son los jerarcas de la AFI junto a un buen número de agentes de inteligencia.

Respecto a la territorialidad del delito, el juez Kreplak ya señaló en una resolución anterior -a la que cita- que si bien la reunión donde se gestó la persecución fue en la sede porteña del Banco Provincia tanto la víctima como los efectos fuera de la ley de esa reunión fueron todos en territorio bonaerense.

“Aunque se pretenda sostener la supuesta relación entre las causas en la circunstancia de que en ambas se investigan presuntas infracciones a la ley 25.520 (la ley de inteligencia), lo cierto es que los específicos objetivos que, según se constató prima facie en autos, tuvieron las tareas de inteligencia ilegal desplegadas durante el mes de mayo de 2017 sobre Juan Pablo Medina y su entorno, no aparecen comprendidas ni vinculadas con los alcances y los propósitos que, según se señala en la aludida resolución mediante la que se plantea la inhibitoria que aquí se trata, tuvieron las actividades de espionaje ilegal que se investigan en la causa FLP14.149/2020 (la causa Super Mario Bross)”, detalla el juez Kreplak. Y agrega que “el hecho de que en ambas causas se encuentren imputados De Stefano y Dalmau Pereyra en modo alguno implica la existencia de conexidad entre los procesos”.

El caso seguirá el camino del resto de las causas donde se investiga el plan sistemático de inteligencia ilegal desplegado en la era Macri. El juez Kreplak insistirá en investigar, pero la decisión final la tendrá la Cámara de Casación. Allí Macri cuenta con 9 de los 12 jueces vigentes. De los actuales 12 miembros de Casación Macri nombró a 5: Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo y Carlos Mahiques, éste último directamente a dedo y sin concurso. De los 7 restantes hay 4 que igualmente le responden: Juan Carlos Gemignani (sobre el cuál hay múltiples denuncias por violencia de género), Eduardo Riggi (que formó parte del entramado de pago de coimas para direccionar la investigación por el asesinato de Mariano Ferreyra) y los habitués de Macri en Olivos Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que no sólo siguen en sus cargos sino que se niegan a excusarse de intervenir en los casos contra CFK y en los que involucran a su partenaire de tenis. Solo 3 no están alineados con Cambiemos, los camaristas Alejandro Slokar, Ana María Figueroa y Ángela Ledesma.