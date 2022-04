Gestapo antisindical: Kreplak procesó a los espías de Macri y funcionarios de Vidal

El juez federal definió los procesamientos de los exAFI De Stéfano, Dalmau Pereyra y Biorci y de los ex funcionarios bonaerenses Villegas y Grassi. Dictó falta de mérito para Gigante y empresarios.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak procesó a ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista, a ex funcionarios de María Eugenia Vidal, al senador provincial Juan Pablo Allan y al intendente de La Plata, Julio Garro, en la causa en la que se investiga el funcionamiento de una "mesa judicial" bonaerense durante la gestión de la exgobernadora para preseguir a dirigentes opositores. Son los primeros procesados del esquema de persecución sindical desplegado por los gobiernos de Mauricio Macri y Vidal.

Se trata de los ex directivos de la AFI Juan Sebastián “Enano” De Stéfano, Diego Dalmau Pereyra y Dario Biorci y a los ex funcionarios bonaerenses Marcelo Villegas y Adrián Grassi. La medida también incluyó al senador macrista Juan Pablo Allan, quien junto a Garro participaron de la reunión en la sede porteña del Banco Provincia donde se habló de una "Gestapo" antisindical mientras planeaban el amado de causas contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. El magistrado decidió dictar falta de mérito para el ex funcionario Roberto Gigante y empresarios.

El juez Kreplak tomó esta decisión luego de indagar a todos los que participaron de la reunión en el Bapro. Ahora resta que decida si cita a indagatoria a Macri, Vidal y a los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Los cuatro aparecen en relatos de los procesados. Macri recibió al ministro de Trabajo Villegas en Casa Rosada y hablaron del tema, Vidal no podía desconocer lo que hacían los miembros de su gabinete, y Arribas y Majdalani no sólo recibieron a los involucrados sino que estaban al tanto de la filmación de la reunión, tal como confesó Dalmau Pereyra, alto directivo de la AFI macrista.

La causa comenzó con una denuncia de la actual interventora de la AFI Cristina Caamaño, cuya gestión encontró el video donde se veía a los directivos de la AFI, miembros del gabinete de Vidal y empresarios de la construcción bonaerenses en pleno armado de causas contra el sindicalista “Pata” Medina. El caso le tocó al juez Kreplak, pero Comodoro Py enseguida intentó absorber el expediente, hasta ahora el único donde se investiga espionaje ilegal que está fuera de su órbita. Hoy Kreplak firmó otras dos resoluciones donde rechaza desprenderse de la causa. Es claro que las presiones por mudar el caso de La Plata a Comodoro Py seguirán. Tal como informó El Destape, Macri cubrió bien su retaguardia judicial y cuenta con una sólida mayoría en la Cámara de Casación, que tiene la última palabra en cuanto a donde terminará este expediente.

