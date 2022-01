Gestapo antisindical: la fiscal pidió la inhibitoria de Comodoro Py en una causa similar para que el caso siga en La Plata

La fiscal federal de La Plata, Ana Russo, le requirió al juez Ernesto Kreplak que solicite la inhibitoria de los tribunales de Retiro en una causa similar que se inició en 2019 por una denuncia del gremialista Juan Pablo “Pata” Medina, que investiga el fiscal Carlos Stornelli y que prácticamente no tuvo avances. Ambas causas se terminarán investigando juntas. La discusión que se abre es en qué jurisdicción.

La pulseada sobre dónde debe investigarse el caso de la Gestapo antisindical ya comenzó. En ese marco, este martes la fiscal federal de La Plata, Ana Russo, requirió al juez Ernesto Kreplak que solicite la inhibitoria de los tribunales de Comodoro Py en una causa similar que se inició en 2019 por una denuncia del gremialista Juan Pablo “Pata Medina” y que prácticamente no tuvo avances. La representante del Ministerio Público Fiscal pidió que ese expediente se acumule con el que se inició en La Plata por el hallazgo en la AFI de una grabación donde se escucha y ve a funcionarios bonaerenses, espías y empresarios planear el armado de causas contra el "Pata" Medina. Ambas causas se terminarán investigando juntas. La discusión que se abre es en qué jurisdicción.

En un dictamen que firmó este martes, la fiscal Russo ratificó la competencia del juzgado federal de La Plata para intervenir en el caso Gestapo y solicitó al juez que efectúe “el correspondiente pedido de inhibitoria” a Comodoro Py con el objetivo de que una causa similar que tramita en los tribunales de Retiro desde 2019 y tiene al procesado Carlos Stornelli como fiscal se acumule a la de La Plata.

Darío Biorci, el exjefe de Gabinete de la AFI y cuñado de la exnúmero 2 de la agencia, Silvia Majdalani, ya había hecho un pedido similar pero en Comodoro Py, en pos de que la causa de la Gestapo deje de instruirse en los tribunales federales de La Plata. Esa presentación aún no fue abordada por el juzgado federal Nº 6 que actualmente subroga Daniel Rafecas ya que aún rige la feria judicial. Comodoro Py es el terreno judicial donde el macrismo se mueve cómodo y suele lograr los resultados judiciales que desea. Por ejemplo, allí recientemente, la Cámara Federal porteña avaló la tesis del cuentapropismo en una megacausa que daba cuenta del espionaje ilegal macrista.

La solicitud que hizo la fiscal Russo este martes se realizó en una respuesta que dio a un planteo de “Excepción de falta de acción” presentado por el exespía e imputado Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI. El exagente pretende que la causa de la Gestapo se cierre por la existencia de otro expediente similar en Comodoro Py. Para la fiscal federal platense, la excepción planteada no debe ser admitida: “Ninguna de las hipótesis para las que la excepción está prevista ha sido argumentada por la defensa, lo cual impone sin más el rechazo del planteo”.

Cuestión de competencia

Russo se tomó de esa presentación de De Stéfano para adentrarse en la cuestión de competencia. “Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el fundamento que en rigor sustenta el planteo de la excepción de falta de acción interpuesto por la defensa, es la existencia de una denuncia impetrada por Juan Pablo Medina en el año 2019, donde manifestó que funcionarios vinculados al macrismo buscaba operar sobre la Justicia para llevarlo a la cárcel. Es decir, que el argumento de los letrados de la defensa de De Stéfano es que ya existiría una causa en la cual se estarían investigando hechos que resultarían similares a los pesquisados por V.S. en los autos principales”, resaltó la fiscal.

En noviembre de 2019 Medina denunció en los tribunales federales de Retiro que era víctima de una persecución política ordenada por el entonces Presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quienes buscaban influir en el Poder Judicial a fin de lograr su detención. El caso recayó en el juzgado federal Nº 6 que estaba a cargo de Rodolfo Canicoba Corral. El fiscal era Carlos Stornelli. Ese expediente prácticamente no avanzó. Ahora que se destapó el caso Gestapo antisindical, algunos de los investigados pretenden tomarse de la causa que se encuentra en Comodoro Py para obstaculizar o hacer caer la de los tribunales platenses.

En su dictamen, en el que rechazó el planteo del exespía De Stéfano, la fiscal Russo fue contundente: “No existe entonces en la presente situación una persecución penal de un hecho ya juzgado, sino simplemente la radicación de dos denuncias, en dos jurisdicciones territorialmente distintas, sobre hechos similares. En razón de ello, lejos de requerir la anulación de un proceso, como correspondería en la hipótesis defensista, resulta necesaria la acumulación de los procesos a fin de unificar la investigación ante un solo Juzgado”.

En pos de argumentar por qué la denuncia del “Pata” Medina que está en la justicia porteña debe ser acumulada a la de la Gestapo, Russo sostuvo: “Atendiendo al curso de la instrucción y a las características del hecho investigado, es menester señalar que tanto por el estado procesal como así también por la gravedad de la calificación asignada, el lugar de resultado de los delitos y las conveniencias procesales, corresponde la remisión de dicha causa para su acumulación a la presente”.

Las razones

Las razones por las que Russo considera que la justicia porteña debe inhibirse de intervenir y enviar la denuncia de 2019 a La Plata se basan en cuatro cuestiones:

Los efectos de los delitos que se investigan en ambas causas se dieron en la ciudad de La Plata.

Es decir, que la asociación ilícita entre funcionarios bonaerenses, espías y empresarios que se investiga cometió delitos que surtían efectos en La Plata, “especialmente en relación con actividades sindicales vinculadas al gremio de la construcción (UOCRA La Plata), desarrolladas en este ámbito territorial platense”, destacó la fiscal. En relación al video que abrió la causa, Russo señaló que es “una demostración del acuerdo de voluntades criminales preexistente, destinado a la planificación y ejecución de una serie de delitos indeterminados, pero determinables, que se llevarían a cabo en el ámbito territorial de nuestra jurisdicción”. Con este marco, remarcó que “no corresponde el desarrollo de una investigación penal en una jurisdicción extraña a aquella en la cual el delito estaba destinado a surtir efectos”.

Por una cuestión de economía procesal: la causa de la Gestapo está mucho más avanzada que la causa porteña.

En su dictamen, Russo remarcó que el expediente que tramita en Comodoro Py “no ha tenido avances significativos desde su inicio”. Tras “un detallado examen de dichas actuaciones, objetivamente se advierte que con posterioridad a la denuncia efectuada por Medina, el trámite de la causa se centró en lograr su ratificación, lo cual insumió más de quince meses en total. Durante dicho plazo no se dispuso la realización de medida probatoria alguna, encontrándose la investigación en el mismo estado incipiente”, señaló la representante del Ministerio Público Fiscal. “Recién en el mes de marzo de 2021 se procedió a recibir declaración al denunciante y, posteriormente, se formuló el correspondiente requerimiento que habilitó la instrucción por parte del Juzgado”, concluyó la fiscal.

Por proximidad de la prueba, lo que se sustenta en que los hechos que se investigan sucedieron en La Plata.

En la causa está involucrada la gobernación bonaerense, con sede en La Plata; la víctima es quien era el titular de la UOCRA La Plata; los empresarios involucrados en la maniobra eran de La Plata; y entre los imputados está hasta el intendente de aquella ciudad, Julio Garro, por citar algunos ejemplos que entran en la consideración de la fiscalía para sustentar su posición.

El delito más grave se investiga en la justicia federal platense.

Este argumento gana peso porque cuando existe conexidad entre causas se tiene que investigar, entre otras cuestiones, donde se cometió el delito más grave. En la justicia federal platense se investiga si una asociación ilícita violó la Ley Nacional de Inteligencia. Se trataría de una organización de la que fueron parte “miembros de los gobiernos nacional, provincial y municipal durante el año 2017” y que tenía por objetivo “impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción en la ciudad de La Plata”.

Al cerrar su dictamen, la fiscal resaltó “el significativo y ya indicado profuso avance del proceso penal que se viene desarrollando” como así también “la indiscutible proximidad del Juzgado con los diversos elementos de prueba” por lo que consideró que “la pesquisa debe seguir bajo la órbita del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal n° 3 de ésta ciudad de La Plata”.

Ahora el juez Kreplak deberá sentar una posición respecto a la postura de la fiscal. Si la comparte y pide la inhibitoria a Comodoro Py, el juzgado federal Nº 6 deberá correr vista a las partes y luego expedirse si hace lugar o no al planteo de la justicia platense. Si no se comparte el criterio, esto derivará en un conflicto competencia que deberá resolverlo la instancia revisora. Mientras se sustancia este incidente no se suspende la investigación penal del hecho.