Gestapo antisindical: el gobierno de la Ciudad rompió el silencio y defendió a los funcionarios

Felipe Miguel respondió preguntas en una conferencia de prensa. Larreta esquivó hablar del tema.

El gobierno porteño presentó la compra de más unidades para el SAME. En la conferencia de prensa, se refirieron por primera vez al escándalo por la Gestapo antisindical que compromete a Vidal y su ex ministro de Trabajo. Marcelo Villegas. Crédito: Prensa GCBA.

El gobierno porteño presentó la compra de más unidades para el SAME. En la conferencia de prensa, se refirieron por primera vez al escándalo por la Gestapo antisindical que compromete a Vidal y su ex ministro de Trabajo. Marcelo Villegas. Crédito: Prensa GCBA.

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, afirmó que el escándalo por la Gestapo para perseguir a sindicalistas opositores al macrismo "no representan ni el pensamiento el pensamiento de María Eugenia (Vidal), ni su gobierno", pese a que la frase pertenece al propio titular de la cartera laboral de entonces, Marcelo Villegas, quien además dijo que esto estaba charlado con el Poder Ejecutivo y también la Justicia.

En la conferencia de prensa realizada para anunciar la incorporación de ambulancias y motos al SAME estaba el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien prefirió no responder la pregunta referida a la Gestapo y se retiró sin hacer comentarios.

Miguel repudió la frase Gestapo que fue mencionada por el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas en una reunión con empresarios, servicios de inteligencia, funcionarios y hasta intendentes. "Es un tema que se encuentra en curso en la Justicia", y aseguró que Juntos por el Cambio (JxC) "estará para lo que se requiera”.

Miguel se convirtió así en uno de los primeros referentes del PRO en opinar sobre el video en el cual el exministro de Trabajo durante el Gobierno de María Eugenia Vidal habla en 2017 sobre una “Gestapo” para “terminar con los gremios”.

Al respecto, Miguel agregó, al ser consultado durante una presentación de mejoras en el servicio del SAME esta mañana, que “el propio funcionario -en alusión a Villegas- se encargó de pedir disculpas”.





En el video encontrado por autoridades de la AFI en ese organismo, que originó una denuncia de la interventora del organismo, Cristina Caamaño, ante la justicia federal de La Plata, aparece Villegas, junto a empresarios, otros funcionarios y agentes de inteligencia, debatiendo el armado de causas judiciales contra sindicatos.

Insólito: Garro dice que se siente víctima

El intendente de La Plata, Julio Garro, que estaba en la mesa del Banco Provincia donde se habló de la creación de la Gestapo, ahora salió a decir que se siente víctima.

El intendente macrista habló en La Nación: “Llegué demorado como treinta minutos por el tráfico y ya había comenzado la reunión. Pero jamás imaginé que iban a participar agentes de la AFI. Pensé que eran colaboradores del ministro o empresarios. Lo mismo que vi que había cámaras, pero creí que eran seguridad. Ahora me entero que me grabaron... ¿A dónde nos estábamos metiendo? Me siento un poco víctima”.

Teléfonos encriptados

Alberto Fernández se refirió al escándalo por la Gestapo y recordó que antes se denunció la existencia de mas de 100 celulares encriptados provistos por la AFI que incluía funcionarios nacionales, pero también personas de la justicia y socios políticos y comerciales de Cambiemos.

"Se asignaron esos dispositivos a María Eugenia Vidal; a Julio Conte Grand, Procurador de PBA; a Daniel Angelici, ex presidente de Boca; a Gustavo Ferrari, ex ministro de justicia de PBA; al empresario Nicolás Caputo y a Martín Ocampo, ex Fiscal General de CABA, entre otros", afirmó Fernández a través de un hilo de su cuenta de Twitter.

Sobre este tema, se preguntó: "¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en “operador judicial”?".