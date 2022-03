"Gestapo" antisindical: el espía De Stéfano presentó un escrito en el que amenazó al juez del caso

El exdirector de Asunto Jurídicos de la AFI macrista se presentó a su indagatoria, pero no declaró y entregó un escrito en el que amenazó al juez Ernesto Kreplak con denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura. Rechazó las acusaciones en su contra y pidió que el magistrado se abstenga de resolver su situación procesal por considerar que debe intervenir Comodoro Py.

El ex número 3 de la AFI macrista, Juan Sebastián De Stéfano, se presentó este martes a su indagatoria en el caso Gestapo antisindical, pero eligió no declarar y entregó un escrito en el que amenazó al juez Ernesto Kreplak con denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura. El exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI rechazó las acusaciones en su contra y pidió que el magistrado se abstenga de resolver su situación procesal por considerar que debe intervenir Comodoro Py. El espía es uno de los participantes de la reunión que se realizó en la sede porteña del Banco Provincia en la que junto a otros dos jerarcas de la agencia, empresarios y funcionarios bonaerenses coordinaron el armado de causas contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina.

Según pudo reconstruir El Destape, De Stéfano rechazó la imputación en su contra, dijo que no hubo armado de causas, que se desempeñó en el marco de sus funciones legales y que se iniciaron diversas investigaciones contra Medina, no una sola. Provocativo, el exhombre fuerte de la SIDE macrista le preguntó al juez Kreplak si iba a citar a todos los involucrados en las distintas causas -incluyendo fiscales, jueces y camaristas- para que le expliquen el supuesto armado que está investigando.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

De Stéfano también criticó que no se analizara la forma en que se encontró la grabación en la AFI y dedicó un pasaje de su escrito a intentar explicar sus llamados con el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien tenía la única causa federal contra Medina (las otras tres que avanzaron eran provinciales). De Stéfano señaló que entre sus funciones estaba la del contacto con los jueces y que los llamados con Armella obedecen a esas funciones. No obstante, para que la AFI tuviera contacto con la Justicia debía ser auxiliar de justicia y esto último debía ser requerido por el juez. No existe ninguna solicitud de Armella en ese sentido en la causa contra Medina. Quizás por eso, De Stéfano eligió no responder la imputación de haber desarrollado esas tareas de inteligencia sin ese requerimiento.

El exespía además de amenazar a Kreplak con denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura le pidió que se abstenga de resolver su situación procesal porque no lo considera competente y afirma que está apurando las indagatorias. De Stéfano ya hizo dos planteos en los tribunales de Comodoro Py para intentar que la causa Gestapo M se mude de jurisdicción. Y otro espía, Darío Biorci, hizo el restante planteo que ya tuvo un dictamen a favor del fiscal procesado Carlos Stornelli y ahora debe resolver el juez Daniel Rafecas.

Justamente, en el edificio de Retiro –donde mantiene diversos contactos a luz de sus llamadas- De Stéfano logró que lo beneficiaran en otras dos causas donde se investiga el espionaje ilegal macrista: la de los Super Mario Bros y la del apriete al juez Luis Carzoglio para detener a los Moyano. En la primera, lo favorecieron dos jueces puestos por Macri en la Cámara Federal porteña (Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens) con la tesis del cuentapropismo, quienes le revocaron el procesamiento que tenía por armar causas contra CFK y estar al mando de las escuchas ilegales en la cárcel de Ezeiza. En la segunda, quien lo favoreció fue el juez Ariel Lijo, quien directamente dictó su sobreseimiento. Tal como reveló El Destape, Lijo y De Stéfano se contactaban por celular. Está claro por qué el exhombre fuerte de la AFI macrista busca trasladar el caso Gestapo M a Comodoro Py.

Con respecto al Consejo de la Magistratura, ¿De Stéfano estará apostando a un rearmado favorable a Cambiemos? El próximo 15 de abril quedará anulada la actual integración del órgano que selecciona y sanciona jueces por decisión de la Corte. Toda decisión que dicte el Consejo desde entonces será nula hasta que actualice su conformación con una nueva ley o reviviendo la conformación antigua de 20 miembros, donde el presidente del Consejo era el presidente de la Corte.

Los contactos de De Stéfano

¿Por qué está imputado en la causa Gestapo M? De Stéfano no solo aparece en el video de la reunión en el Banco Provincia con una participación activa en la coordinación del armado de causas contra Medina. También, tal como viene publicando El Destape, registra llamados y encuentros con varios de los imputados en este expediente.

Por ejemplo, De Stefano, se contactó 15 veces con involucrados en la causa de la Gestapo M. Se registraron:

1 llamado con Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de Vidal;



2 con Adrián Grassi, subsecretario de Justicia de Vidal , a quien también recibió en la AFI;



, a quien también recibió en la AFI; 6 con el jefe de gabinete de la AFI, Darío Biorci;



5 con el juez federal Luis Armella , quien estaba a cargo de la causa federal contra Medina;



, quien estaba a cargo de la causa federal contra Medina; 1 con Pablo Wilk, secretario de Armella.

Para comprender los contactos de De Stéfano alcanza con recurrir a la declaración testimonial que el juez Luis Carzoglio brindó este lunes en la causa de los Super Mario Bros. Allí, el magistrado relató el apriete que le hicieron el 31 de agosto de 2018 De Stéfano y Fernando Di Pasquale, quien era director operacional de Análisis de la SIDE. Los dos directivos de la AFI fueron a presionarlo para que detuviera a Pablo Moyano. “Siempre invocaron el nombre de Macri”, dijo Carzoglio. En su testimonial, Carzoglio además reveló que dos espías le realizaron seguimientos. Todo indica que en un vehículo Volkswagen negro. Y que hasta habrían infiltrado un acto. El magistrado también relató que tras denunciar el “apriete” de la exSIDE le robaron sus teléfonos celulares e indicó que cuando recuperó las líneas telefónicas notó que le habían borrado conversaciones y hasta el contacto de unos de los jerarcas de la AFI que había ido a “visitarlo”. Era el contacto de De Stéfano.

Está claro que De Stefano no actuaba por la libre. No era un cuentapropista. Era un hombre orgánico de Cambiemos. Lo sigue siendo hasta hoy. Fue candidato en las internas del radicalismo por la lista de Daniel Angelici –su padrino político- y encontró refugio con Horacio Rodríguez Larreta ya que fue nombrado director en Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), la empresa pública que administra los subtes.

Además, como publicó este medio, De Stéfano mantuvo conversaciones telefónicas vía celular con el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano; con el operador judicial Juan Bautista Mahiques; con el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; con el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena; y con el fiscal de Comodoro Py, Eduardo Taiano, entre otros.

Próximas indagatorias

¿Cómo sigue el caso? Este jueves está citado a prestar declaración indagatoria el exjefe de Contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, otro de los espías que fue parte de la reunión de la Gestapo M y mantuvo encuentros en la AFI con algunos de los imputados.

Y el 5 de abril será el turno del senador provincial por Cambiemos, Juan Pablo Allan, también participante de la reunión en el BAPRO.

Una vez finalizada la primera tanda de indagatorias, el juez Kreplak podrá resolver la situación procesal de los imputados a los que indagó, es decir, si los procesa, los sobresee o les dicta una falta de mérito. La incógnita es qué decisión tomará con respecto al resto de los acusados, entre los que se destacan la exgobernadora María Eugenia Vidal –imputada- y los denunciados por los querellantes como Macri, los exjefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdaldani y el procurador bonaerense Julio Conte Grand, entre otros.