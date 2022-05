Gestapo antisindical: dictamen para que el caso no pase a Comodoro Py

El fiscal federal Franco Picardi consideró que debe rechazarse el planteo del exespía Juan Sebastián De Stéfano, quien reclama que la causa Gestapo que tramita en La Plata pase a los tribunales de Retiro. Ahora resolverá el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

El fiscal Franco Picardi dictaminó en contra de que la causa donde se investiga la Gestapo antisindical pase a Comodoro Py. El reclamo para mudar este expediente desde La Plata a los tribunales porteños lo hizo Juan Sebastián “Enano” De Stéfano, ex director de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), uno de los que participó en la reunión en el Banco Provincia donde espías de Mauricio Macri y funcionarios de María Eugenia Vidal coordinaron el armado de causas judiciales contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. Este expediente es el único de los que compromete a Macri con el espionaje ilegal que queda fuera de la órbita de los tribunales de Retiro, donde el ex presidente juega de local.

¿Por qué De Stéfano quiere llevar el caso a Comodoro Py? En su argumentación jurídica alegó que hay otra causa donde se investiga el espionaje ilegal de la AFI macrista y él está investigado. Se trata de un expediente que está en manos del fiscal Picardi y el juez Marcelo Martínez de Giorgi y por eso –dice el ex espía- el caso no lo tiene que investigar más el juez Ernesto Kreplak, que lo procesó hace pocos días (en la causa Gestapo antisindical). Pero eso es sólo una parte: lo cierto es que De Stéfano, al igual que Macri, sabe que en Comodoro Py es titiritero. Ese es el verdadero motivo por el que quiere pegar su caso a la causa iniciada en los tribunales de Lomas de Zamora que fue absorbida por Comodoro Py (la de la banda de espías de la AFI autodenominada Super Mario Bros). De Stéfano sabe que más allá de lo que pase en primera instancia, la pesquisa terminará en manos de los jueces que ya lo beneficiaron y sobre los que el macrismo tiene especial incidencia.

De Stéfano usó dos argumentos para pedir el pase de la causa a Comodoro Py. Uno es la conexidad, es decir, que hay una causa en los tribunales porteños donde también se lo investiga por espionaje ilegal. El otro es el de competencia territorial, porque la reunión fue en la sede porteña del Banco Provincia.

Para el fiscal Picardi no corren ninguno de estos planteos de De Stéfano. Por un lado, dice que los hechos por los cuales se investiga a De Stéfano en Comodoro Py y en La Plata son distintos. En la jerga judicial implica que tienen diferentes “objetos procesales”. En la causa que tienen Picardi y Martínez de Giorgi se investiga al exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI por el espionaje a 27 personas, entre ellas a CFK, dirigentes políticos oficialistas y opositores, empresarios y hasta presos políticos. En la de La Plata por tareas de inteligencia ilegal sobre el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina para armarle causas en su contra.

Picardi reconoce que en ambas causas se investiga la violación a la Ley de Inteligencia y aparece el “Pata” Medina como víctima (fue uno de los dirigentes espiados en la cárcel durante el macrismo) pero plantea que eso no hace que sean conexas ya que “no se deriva que constituyan delitos cometidos en un mismo contexto, ni en virtud de un mismo acuerdo criminal, y/o que uno de los hechos haya sido cometido para perpetrar o facilitar al otro, y/o para procurar su provecho o impunidad”. En concreto: la reunión en el Banco Provincia fue para armar causas judiciales contra el “Pata” Medina; en la causa que investigan Picardo y Martínez de Giorgi el “Pata” Medina es uno de los 22 presos espiados en la cárcel de Ezeiza.

A esto se suma que los victimarios también varían mucho en ambas investigaciones. Únicamente coinciden De Stéfano y el exdirector de Contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra. En su dictamen, Picardi comparó: en el caso de La Plata, destacó, “se investiga a cinco funcionarios de la provincia de Buenos Aires, tres agentes de la AFI y seis empresarios asociados a actividades de construcción y arquitectura de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, por hechos de inteligencia ilegal que habrían perjudicado a Juan Pablo Medina y otras personas allegadas a él (…)”. “En este caso, en cambio, investigamos a veintisiete miembros de la AFI - incluso a sus máximas autoridades-, dos ex funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y nueve agentes del Servicio Penitenciario Federal, entre otros, por infracciones a la Ley de Inteligencia, que habrían perjudicado a alrededor de cuarenta y cinco personas. Entre las víctimas, hay personalidades políticas de diversas representaciones, miembros de la Iglesia, autoridades gremialistas, familiares del ex presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri, magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara de Apelaciones de este fuero, periodistas y personas detenidas en el sistema penitenciario federal”, agregó.

A eso se suma que la temporalidad de los hechos es distinta. Ocurrieron en distintos momentos. La mera comparación derriba cualquier argumento en favor de la conexidad entre la causa Gestapo y la de los Super Mario Bros. Pero es tal la desesperación de los dirigentes macristas procesados por llevar el caso Gestapo a Comodoro Py que buscan forzar los argumentos en pos de lograr su cometido.

En cuanto a la cuestión de donde se cometió el delito (criterio de territorialidad), De Stéfano dijo que el caso tiene que investigarse en Comodoro Py porque la reunión cuyo video desató este caso fue en la sede porteña del Banco Provincia. Pero el fiscal Picardi rechaza este argumento y plantea que “quienes participaron en la reunión que tuvo lugar en junio de 2017 -en función de cuya grabación se inició la investigación- son personas públicas y privadas, cuyas funciones y actividades se desarrollan principalmente en la ciudad de La Plata de la provincia de Buenos Aires, y atañen a los intereses de la Administración Pública local”. “La reunión que el incidentista señala como eje principal, habría revelado hechos delictivos que conforman el objeto procesal de la causa FLP 18933/2021, diseñados y desplegados por funcionarios, empresarios y agentes políticos de la provincia de Buenos Aires”, agregó el fiscal porteño.

El rechazo del fiscal Picardi es un duro revés para el “Enano” De Stéfano, quien quedó procesado el jueves pasado por el juez Kreplak en la causa Gestapo antisindical. Cuando fue citado a indagatoria en aquella causa presentó un escrito en el que amenazó al magistrado, negó todo y dijo que Kreplak tenía que abstenerse de intervenir ya que, según él, el caso tenía que pasar a Comodoro Py.

Tras el dictamen de Picardi, el juez Marcelo Martínez de Giorgi debe resolver. Pero antes de tomar una decisión pidió una serie de medidas. Es que el deseo de mudar la causa Gestapo de La Plata a Comodoro Py no es solo de De Stéfano. Otro de los ex espías procesados en la causa Gestapo, el ex jefe de gabinete de la AFI Darío Biorci, hizo un planteo en otra causa que tramita en Comodoro Py. En ese caso, que lleva el juez Daniel Rafecas, Biorci contó con el apoyo del fiscal del caso, que es Carlos Stornelli. Entre procesados por espionaje –al parecer- se entienden.

Además, hay otro planteo de De Stéfano para que la causa salga de La Plata y vaya a Comodoro Py pero en el juzgado a cargo de Ariel Lijo. Allí también fue investigado el exdirector de Asuntos Jurídicos y recibió un sobreseimiento.

Ante este cuadro de situación, el juez Martínez de Giorgi pidió la información de todos los planteos antes de definir si acompaña o no el dictamen del fiscal Picardi.