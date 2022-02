Bicameral de Inteligencia citó a Juan De Stéfano, el exespía de la AFI

También convocaron a declarar al ex juez Luis Carzoglio, quien fuera suspendido cuando gobernaba Cambiemos, luego de rechazar un pedido de detención contra Pablo Moyano que era impulsado por la AFI macrista.

La Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso citó para mañana, martes, al ex director del Área de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stefano. Es para que exponga sobre la denominada "mesa judicial bonaerense" destinada presuntamente a armar causas contra gremialistas y al suspendido juez Luis Carzoglio, quien era el juez de Garantías en Avellaneda.

De Stéfano fue convocado por la comisión bicameral para las 12, mientras que los legisladores citaron para las 13 a Carzoglio, según informaron a Télam fuentes parlamentarias. Carzoglio había rechazado un pedido fiscal para detener al gremialista camionero Pablo Moyano en una causa por presuntas irregularidades en el club Independiente, del cual el sindicalista es directivo.

Desde hace varias semanas, el organismo parlamentario viene citando a ex funcionarios de la gestión de la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal y ex espías que habrían participado de maniobras para amar causas. Las citaciones aparecieron y comenzaron luego de la salida de un video en el que, el ex ministro de Trabajo Provincial, Marcelo Villegas -en una reunión en 2017- haya sostenido que le hubiera gustado tener una "Gestapo" para controlar gremialistas.

En tanto, en el marco de la investigación que lleva adelante, la comisión bicameral presentó 10 de febrero pasado ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra los camaristas federales Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Los legisladores acusaron a los camaristas de "mal desempeño en sus funciones" por desvincular de una causa de espionaje a los responsables de la AFI del Gobierno de Cambiemos y avalar la teoría del "cuentapropismo" en la que habrían incurrido los agentes de ese organismo.

Vidal, de visita en Chubut

Mientras avanza la investigación en la Justicia y en la Bicameral por el funcionamiento de la "Gestapo" antisindical, la diputada nacional María Eugenia Vidal visitó este lunes Puerto Madryn, Camarones y Comodoro Rivadavia

Vidal llegó a esa provincia en la que Juntos por el Cambio se impuso en la última elección para interiorizarse en la realidad de la industrias de la pesca y el turismo. Es el primer destino de una gira nacional llevará a cabo este año. "Este es mi trabajo y quiero representar mejor a cada argentino en el Congreso, por eso voy a visitar cada provincia de nuestro país para conocer las realidades locales, con un agenda vinculada a la producción, el trabajo y la educación", afirmó.

Acompañada del senador nacional de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, Vidal mantuvo un desayuno de trabajo con representantes de Agencias de Viajes, hoteles y prestadores de servicios dedicados al turismo, para conocer las problemáticas y propuestas del sector.

Allí Vidal señaló: “Venimos a escuchar a cada sector porque queremos ver cuáles son los obstáculos que les impiden crecer y trabajar juntos para que las cosas sucedan”. Y agregó: “Que la gente sepa que podemos ir a sus provincias y ver la realidad de manera directa''.

Más tarde, realizó una recorrida integral en el puerto de la ciudad, visitó un buque pesquero y la planta procesadora. La agenda de Vidal en Chubut se completa con encuentros con referentes de Juntos por el Cambio, la visita a la escuela n 721 en Camarones donde abordarán el programa de prácticas profesionalizantes y ya en la ciudad de Comodoro Rivadavia visitará un pozo petrolífero y mantendrá reuniones con referentes del sector hidrocarburífero.