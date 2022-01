Alberto Fernández, sobre la "Gestapo" M: "Si Vidal cree que eso era institucional, ya no sé más nada de derecho"

El presidente cruzó a la ex gobernadora por su actuación ante la mesa judicial de la Provincia de Buenos Aires durante su gobierno.

El presidente Alberto Fernández volvió a hablar sobre el funcionamiento de una mesa judicial de la Provincia de Buenos Aires y de la reunión que se conformó en una sede del Banco Provincia en la que se habló de armar una "Gestapo" antisindical. Al respecto, el mandatario apuntó contra la e gobernadora y apuntó: "Si cree que eso es una acciones institucional, yo me rindo".

El mandatario hizo referencia, de esta forma, a la reunión en la que hubo ex funcionarios de María Eugenia Vidal junto a agentes de la AFI y que, además, contó con la presencia de empresarios y del intendente de La Plata Julio Garro. Al respecto, Alberto Fernández aseguró: "La denuncia es muy preocupante. Mandó un ministro y a un intendente a que se reúnan con agentes de inteligencia y empresarios para inventar la manera de meter preso a un sindicalista".

A raíz de este hecho, Alberto Fernández comparó a su gobierno con el anterior aseguró: "Nosotros no inventamos causas. No tenemos gente haciendo lobby y agregó que "esté filmado o no, es un delito" porque es "utilizar a toda la maquinaria del Estado para volcarla contra prejuicio de una persona". Por otro lado, en la misma entrevista con la AM 750, el mandatario disparó: "Que Vidal diga que no estaba al tanto, entonces no sé. Tuvimos una gobernadora que no sabemos qué hacía. Pasaban semejantes cosas entre sus ministros y ella no estaba al tanto, qué notable".

En este mismo sentido, el mandatario volvió a cargar sobre María Eugenia Vidal de la que dijo que "nadie se preguntó qué hacían tres altos jefes de la AFI y un ministro de Trabajo". Allí, además, destacó: "Si Vidal cree que eso es institucional, yo ya no sé más de derecho".

Amplían imputación a todos los que estaban en la reunión

La fiscal federal de La Plata Ana Russo amplió la imputación a todos los participantes de la reunión del 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, en la que la "Gestapo" antisindical macrista promovió el armado de causas judiciales contra dirigentes gremiales. El expediente es conocido como "mesa judicial bonaerense".

A fines del año pasado, en diciembre, Russo imputó a Marcelo Villegas, exministro de Trabajo de la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal, e impulsó una investigación de los hechos denunciados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Esto fue a raíz del hallazgo de un video en la sede del Banco Provincia en Capital Federal en donde se puede ver como él y otros ex funcionarios macristas se reunieron con empresarios y espías para promover una persecución judicial a sindicalistas.