El diputado del PRO Gerardo Milman, investigado por la Justicia por su posible participación en el intento de asesinato a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que "pronto" se va a conocer "quién le puso la pistola en la mano" a Fernando Sabag Montiel, el autor del intento de magnicidio, actualmente detenido.

"Necesitaríamos varios programas para que yo te pueda contar, pero la Justicia va avanzando rápidamente en poco tiempo y pronto va a salir a la luz quién le puso la pistola en la mano a Sabag Montiel", dijo Milman en una entrevista al portal MDZ.

El legislador, de estrecha relación con Patricia Bullrich, afirmó que se "autodenunció" en la causa del atentado, ocurrido el 1 de septiembre de 2022, para poder "leer" lo que "dicen" de él en el expediente. "Entonces me leí las 60 mil fojas que tiene el expediente y sé lo que la Justicia va a fallar, no porque sea adivino, sino porque está en el expediente judicial", destacó

En ese sentido, se refirió a que la jueza federal María Eugenia Capuchetti retomó la causa por el intento de asesinato a la actual líder del Partido Justicialista (PJ). "No la quiero spoilear a la jueza, pero ella esta semana ha retomado la conducción de la causa, así que creo que vamos a tener novedades importantes en los próximos días. Son muchas miles de fojas que me dediqué a leer para poder entender, en definitiva, quiénes son los responsables reales de, entre comillas, el atentado de Cristina Fernández de Kirchner", señaló.

Las acusaciones en su contra

Milman comenzó a ser investigado luego de que un asesor legislativo afirmara haberlo escuchado decir en un bar frente al Congreso, días antes del atentado, la siguiente frase: "Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”. Las sospechas aumentaron cuando el diputado argumentó haber "extraviado" en una mudanza el celular que utilizaba cuando sucedió el atentado, un dispositivo que la Justicia ordenó peritar recién en octubre de 2023.

"Mi teléfono no lo requería la justicia, por lo tanto si yo quería lo tiraba desde un noveno piso o al Riachuelo, o lo cambio. Yo hago lo que quiero con mi propiedad privada. No tengo nada y nadie me lo requiere", señaló en la entrevista.

Sobre las acusaciones en su contra, el diputado consideró que son "ridículas" y contó que le provocaron "consecuencias físicas y emocionales". "Me inventaron esta causa y me comí la curva a 1200 kilómetros por hora. Yo salía a la calle y para algunos era un héroe, para otros era un asesino. Me generó una fobia y decidí bajar el perfil hasta que me sintiera en condiciones emocionales de poder afrontarlo", apuntó.