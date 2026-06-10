El FreSU denunció la intervención de la UOM ante la OIT.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras, denunció ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (OIT) y el desplazamiento "ilegal" de su secretario general, Abel Furlán.

“El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial están entrometiéndose en la vida de los sindicatos imponiendo multas millonarias e interviniendo al sindicato industrial más grande de la Argentina como es la UOM”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional y referente del FreSU desde Ginebra, Suiza, en la 114° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT.

El dirigente exigió que la Corte Suprema se expida sobre un caso de la UOM y calificó la intervención judicial del gremio como “uno de los hechos de mayor gravedad institucional de nuestra democracia”.

“Estamos frente a una decisión de la Justicia absolutamente parcial y arbitraria. La sentencia de intervención es una aberración jurídica que tiene que ser inmediatamente subsanada”, consideró Aguiar. Para el titular de ATE, la medida judicial responde a una “articulación entre los distintos poderes del Estado para perseguir y disciplinar a las organizaciones sindicales y a sus dirigentes”.

El contenido de la denuncia ante la OIT

En su denuncia, el FreSU sostiene que los jueces intervinientes en la intervención del sindicato metalúrgico “carecen de la imparcialidad” exigida por la Constitución y que su actuación “vicia de nulidad todo lo actuado".

Por este motivo, la UOM ya presentó una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la denegación del Recurso Extraordinario Federal interpuesto, y otra ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad contra la denegación del Recurso de Inconstitucionalidad presentado.

Además, el FreSU manifiesta que las decisiones impugnadas “vulneran garantías constitucionales fundamentales y afectan la libertad y autonomía sindical consagradas tanto en la Constitución Nacional como en los convenios internacionales del trabajo ratificados por Argentina”.