Una cumbre del PJ para blindar la provincia de Buenos Aires en 2023

Axel Kicillof y Máximo Kirchner encabezaron un encuentro en La Plata del que participaron funcionarios nacionales, bonaerenses e intendentes. Discutieron sobre el Presupuesto 2023, la posible suspensión de las PASO y la situación de los municipios. Habrá un Congreso del PJ Bonaerense el 5 de noviembre en Mar del Plata.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof y el titular del PJ provincial, Máximo Kirchner, encabezaron un encuentro en La Plata del que participaron funcionarios nacionales, provinciales e intendentes para discutir la situación en Buenos Aires y afinar la estrategia para apuntalar lo que esperan sea un triunfo del Frente de Todos en las elecciones del año que viene. Conversaron sobre el presupuesto provincial, donde los intendentes reclamaron mayor celeridad para los fondos para obras, y sobrevoló el tema de las PASO, pero sin definición. Quedaron en seguir con el análisis y resolver más adelante, probablemente en el congreso partidario convocado para el 5 de noviembre en Mar del Plata. "Hay que concentrarse en el distrito y buscar voto por voto", fue la directiva.

Los actos del 17 de Octubre mostraron un Frente de Todos dividido en diferentes propuestas, pero con el objetivo común de sostener la unidad y evitar la vuelta de la derecha. En paralelo a esos actos, se organizó este encuentro bonaerense para conversar sobre la marcha de la gestión y de política en general. En el inicio, hicieron un análisis de la situación económica nacional, pero enmarcada en lo que está ocurriendo en el mundo, con protestas por la inflación y las subas en energía y en alimentos derivadas del conflicto en Ucrania. Junto a Kicillof se ubicaron su jefe de gabinete, Martín Insaurralde, y los ministros provinciales Andrés Larroque, Pablo López, Leo Nardini, y el jefe de asesores Carlos Bianco.

Máximo Kirchner se incoporó a la reunión más tarde. También participaron el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el de Vivienda, Jorge Ferraresi; dos intendentes en uso de licencia lo mismo que el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, Mariano Cascallares y Gustavo Menéndez. Entre los intendentes en actividad se ubicaron Fernando Espinoza (La Matanza), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Federico Achával (Pilar). Hay muchas versiones sobre las supuestas ganas de volver a sus pagos de intendentes en licencia, como hizo recientemente Juan Zabaleta, quien renunció al ministerio de Desarrollo Social para reasumir en Hurlingham. Durante la reunión, Katopodis en lo personal descartó esa idea y aclaró que apoyará la reelección de Fernando Moreira, su reemplazante en San Martín. Ferraresi y Sujarchuk, en cambio, sí tienen en sus planes ir por un nuevo mandato en Avellaneda y Escobar, respectivamente, pero no tienen apuro porque se las ingenian para repartir su tiempo entre su municipio y la gestión nacional. "La clave es tener un buen equipo en el que se pueda delegar", explicaban.

Respecto a las PASO, hubo un planteo de parte de uno de los participantes a favor de la suspensión. "Lo más probable es que en el Frente de Todos no las utilicemos y para lo único que van a servir será para resolverle los problemas internos a Juntos por el Cambio", argumentó, con sentido práctico. No lo dijo textual, pero dio a entender que quien resolverá las principales candidaturas será el criterio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, líder política del oficialismo. No hubo nadie que dijera nada en contrario de esta argumentación, pero ya es sabido que no existe una posición que englobe a todo el oficialismo, sino que hay diferentes posiciones. "Creo que ni siquiera dentro del kirchnerismo piensan todos lo mismo", comentaba luego uno de los referentes bonaerenses. Lo concreto es que se planteó el tema y quedaron en seguir discutiéndolo para definir la posición cuando quede en claro la opinión mayoritaria. "Eso tiene que tratarlo la Cámara de Diputados y es un tema que preocupa porque el año que viene tenemos elecciones y hay que resolverlo rápidamente", explicó Descalzo en diálogo con El Destape Radio.

Cuando se hizo un repaso sobre el proyecto de Presupuesto 2023, los intendentes pidieron que se apuren los fondos para obras. En el año electoral, lo que no se invierte en los primeros meses luego se hace muy complicado porque da pie para que se los acuse de trabajar con criterio "electoralista". También quieren respaldo para fijar aumentos salariales a los empleados municipales. Desde la gobernación prometieron tener en cuenta estas inquietudes. Otro cuestionamiento tuvo que ver con la seguridad en general y, específicamente, con el reciente operativo en los alrededores de la cancha de Gimnasia que terminó con un hincha muerto por la represión policial. Hubo críticas de parte de los intendentes hacia el ministro Sergio Berni.

Las discusiones políticas sobrevolaron la mesa. Hubo críticas al presidente Alberto Fernández por las últimas designaciones de tres ministras. No por los nombres particularmente, aunque alguien deslizó que "no suman nada", sino por la forma que las resolvió, únicamente en consulta con sus íntimos. Como contrapartida, se habló de recuperar la mesa política del Frente de Todos bonaerense, creada meses atrás pero que luego no tuvo mayor continuidad. Allí están representados todos los sectores que conforman el oficialismo.

El encuentro en la residencia platense culminó con un incidente que terminó en anécdota. Cerca del camino de salida que debían recorrer los funcionarios apareció un baúl de moto abandonado que a los efectivos policiales le resultó sospechos. Llamaron a la brigada de explosivos que cercó y procedió a detonarlo, sin consecuencias.