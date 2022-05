Sergio Massa llamó a la unidad y a cumplir el compromiso del Frente de Todos

Así lo expresó el presidente de la Cámara de Diputados en la Cumbre que el Partido Justicialista organizó en la provincia de Mendoza.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, llamó a la unidad y pidió cumplir con los compromisos asumidos por el Frente de Todos. El dirigente dio un discurso en la Cumbre del Partido Justicialista que se realizó en la provincia de Mendoza.

“Es muy importante que tengamos la capacidad de debatir, pero entendiendo que ese debate debe ser con altura, debe ser puertas adentro, porque hoy tenemos también la responsabilidad de gobernar” afirmó al tiempo que agregó que “el debate se debe dar puertas adentro”.

En ese sentido, destacó que la responsabilidad de gobernar los pone en "la responsabilidad de cumplir con el contrato que asumimos en 2019, en otro mundo, sin pandemia, sin guerra y con un país con enormes restricciones por los niveles de deuda heredados”.

Además, Massa puntualizó que “ese debate y esa fortaleza de gobierno requiere que tengamos la capacidad de tener unidad de acción. Entiendo que todos tenemos claro que la igualdad de oportunidades, la responsabilidad a la hora de distribuir bien el ingreso, el desarrollo federal, la industrialización de la Argentina, el cuidado del medio ambiente, son banderas que nos unifican, así como la ampliación de derechos”, agregó el líder del Frente Renovador.

Esta semana, el presidente Alberto Fernández comentó que mantienen diferencias en las políticas a implementar, pero no en los resultados que buscan conseguir. Acerca del tema, Massa esbozó: “Creo que puertas adentro tenemos que ver cuál es el mejor método para llevarlas adelante”.

El presidente de la Cámara de Diputados alertó que las disputas no pueden dar ventaja a la oposición que tiene un modelo de país que puede volver a dañar a la Argentina. "Debemos tener en claro que hay otro modelo de país y que no podemos regalar la ventaja de que nuestro debate no le permita a la sociedad ver que hay quienes apuestan a una Argentina primarizada, financiera, con riqueza para muy pocos”, argumentó.

Por último, Massa explicó que “con el desafío de distribuir mejor el ingreso, con la responsabilidad de apostar a la educación pública, con la tarea de industrializar a la Argentina de manera federal, debemos tener la capacidad de debatir entre nosotros, pero mostrarle a los argentinos que en el 2019 firmamos un contrato de esperanza que en el 2023 lo vamos a consolidar sobre la base de dos modelos de país: los que quieren una Argentina para pocos y los que queremos una Argentina que incluya a todas las regiones y a todos los argentinos”.

“Esa es nuestra tarea, nuestro desafío y para eso la clave es el trabajo de todos en unidad”, concluyó.

Massa compartió su alocución en un panel en el que lo acompañaron el ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, y los senadores nacionales José Mayans y Lucía Corpacci.