Renuncia en el gobierno de Alberto Fernández: Alejandro Grimson dejará de ser asesor presidencial

El antropólogo le comunicó personalmente al jefe de Estado que iba a presentar su renuncia, motivada por "cuestiones personales".

El Gobierno oficializó la renuncia del asesor presidencial Alejandro Grimson. El investigador del CONICET le comunicó personalmente a Alberto Fernández que iba a presentar su renuncia, motivada por "cuestiones personales".

"Agradécense al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo", el artículo dos del Decreto 840/2022 publicado este lunes en el Boletín Oficial. A pocos días de cumplirse tres años de la gestión del Frente de Todos, el asesor presidencial renunció a su cargo alegando "cuestiones personales".

Grimson se desempeñó como titular de Argentina Futura, una plataforma que se proponía funcionar como una instancia para "reflexionar y discutir el futuro del país". El investigador del CONICET le comunicó personalmente al jefe de Estado que iba a presentar su renuncia, motivada por "cuestiones personales".

Desde su entorno aseguraron que el ahora exasesor seguirá "trabajando" para la unidad y el triunfo del Frente de Todos en 2023 desde otros ámbitos. Grimson nunca fue considerado ni un "albertista" ni un "cristinista", más bien un "frentetodista" o "antimacrista".

Durante las últimas horas, antes de que se hiciera oficial su renuncia, Grimson celebró el triunfo de la Selección argentina a través de sus redes. "Somos una Argentina que ha sufrido. Cuando parecía que se daba no vino un sólo dolor. Fueron dos. Y nos quedamos pasmados. La historia se repite. Y cuando parecía que se nos escapaba otra vez, llegó el inmenso coraje para el final. Argentina Campeona del Mundo", tuiteó.

"En el Obelisco no entra un alfiler a las 18hs. Desde todos los puntos cardinales sigue llegando gente. Tanto, pero tanto, pero tanto pueblo que no recuerdo. Hoy vi la Felicidad", sumó desde el monumento ubicado en 9 de Julio y Corrientes. Según supo El Destape, no hará declaraciones acerca de las razones de su salida.