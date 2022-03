Máximo Kirchner y Pablo Moyano se mostraron juntos tras una reunión en la sede de Camioneros

El diputado y el líder de Camioneros se fotografiaron en la sede del gremio. "Mantuvieron una charla política y gremial", informaron desde el sindicato.

El diputado Máximo Kirchner y el secretario general de la CGT Pablo Moyano se mostraron juntos después de un encuentro en la sede del gremio de Camioneros. El hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner y el líder de Camioneros se reunieron el pasado martes luego de los dos encuentros que sus colegas de la CGT mantuvieron con el presidente Alberto Fernández.

La foto trascendió este miércoles y el encuentro se desarrolló en la sede del sindicato que dirige Moyano. Según comunicó Infocamioneros, el sitio del sindicato dirigido por los Moyano, "mantuvieron una charla política y gremial" y además "conversaron sobre la situación que está atravesando el país y la actualidad laboral de los trabajadores, junto al crecimiento del PJ Bonaerense".

La imagen:

La foto de ambos dirigentes toma una especial relevancia teniendo en cuenta que Moyano no había sido convocado a esas reuniones con el jefe de Estado. La CGT se unificó hace cuatro meses, cuando los Moyano volvieron a la cúpula de la central junto a Héctor Daer y Juan Carlos Acuña. Los otros dos cotitulares de la Confederación General del Trabajo se mantienen cerca del presidente Alberto Fernández.

A diferencia de Daer y Acuña, durante las últimas semanas, Pablo Moyano se diferenció y advirtió que si las cosas van mal a nivel económico y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se traduce en un ajuste saldrá a las calles a reclamar. "A nadie le gusta acordar con el Fondo porque son unos chupasangres pero no aprobar el acuerdo hubiera generado un descalabro. Ojalá las medidas cumplan sus objetivos y sirvan para bajar la inflación porque hay pérdida de salario, hace rato le pedimos al Gobierno que controle los aumentos de la canasta familiar", manifestó y apuntó contra Mauricio Macri, culpable de la deuda generada.

Por otro lado, el líder de Camioneros se refirió a la interna del Frente de Todos y aseguró hace poco más de una semana que la coalición gobernante "no se va a romper". Tras remarcar que el FdT es el único que puede darle soluciones al país, sostuvo: "Por supuesto que hay diferencias pero no nos vamos a dividir. Está bueno que haya debate. Una vez que se calmen las aguas, vamos a estar todos juntos de vuelta". Ahora, la imagen suya junto al ex titular del bloque de diputados del FdT resuena en la interna y marca las distintas posturas de cada uno de los actores del oficialismo.