Los gobernadores apoyaron a Alberto Fernández en su presentación ante la Corte por el fallo a favor de CABA

A pesar de algunas dudas, los 14 gobernadores del Frente de Todos terminaron acompañando la presentación judicial del Gobierno en la Corte en rechazo al fallo que favoreció a la CABA por los fondos coparticipables. Volvieron a requerir que sean tenidos en cuenta como amicus curiae. El Ejecutivo evalúa qué proyecto enviar al Congreso para conseguir recursos no presupuestados.

A pesar de las dudas que surgieron en algunos de ellos luego de que Alberto Fernández anunciara que finalmente pagará el fallo de la Corte Suprema en bonos, los 14 gobernadores del Frente de Todos apoyaron la estrategia judicial del Gobierno y se presentaron de forma individual para que el máximo tribunal revise la decisión que favoreció a la ciudad de Buenos Aires. "Expresamos la total adhesión al recurso presentado por el Estado Nacional", sostuvo, por ejemplo, el gobernador Axel Kicillof. Desde hace tiempo que estos mandatarios reclaman, sin éxito, que la Corte Suprema los acepte como amicus curiae para que su voz sea escuchada en una causa que los tiene como damnificados, otra de las irregularidades del caso.

El Gobierno realizó dos presentaciones ante la Corte el martes. El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, por un lado, recusó a los cuatro jueces del máximo tribunal y, por el otro, hizo una apelación "in extremis" para que se revise la medida cautelar dictada el 21 de diciembre. Eso había quedado establecido el jueves pasado, en el duro documento que Alberto y los 14 gobernadores suscribieron luego de una reunión de urgencia en la Casa Rosada. Allí declararon que el fallo de la Corte era político e imposible de cumplir. Pero -luego de un fin de semana de análisis entre el Presidente, su equipo jurídico y el ministro de Economía, Sergio Massa- el lunes se anunció el pago a través de un bono durante 90 días y que al mismo tiempo se enviaría un proyecto al Congreso para que se determinara la manera que se podían obtener los recursos para hacer frente a la sentencia.

El cambio de postura desconcertó a sectores del Frente de Todos. Incluso, la alusión de "la agrupación política amague y recule permanente" que hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner en el acto en Avellaneda sonó relacionada a esta situación. "La palabra 'desobedecer' no está en ningún lugar del documento", aclaró el Presidente anoche en una entrevista en C5N respecto a la posición original discutida con los gobernadores. E insistió en que el fallo era incumplible en la actual situación, que a lo único que podían echar mano era al remanente de los bonos TX31 ofrecidos y que para más adelante se estudiaban alternativas. Una posibilidad que se evalúa es subir la alícuota del impuesto al juego online.

En coincidencia, el martes, Alberto viajó a Santiago del Estero para compartir un encuentro regional con el gobernador anfitrión Gerardo Zamora, el chaqueño Jorge Capitanich y el santafesino Omar Perotti. Zamora y Capitanich se ubicaron desde el vamos como dos de los mandatarios más enojados con el fallo del Corte e hicieron punta en el rechazo. Zamora se despachó ante Alberto con un encendido discurso en el que reveló que gracias a su postura inflexible había sido denunciado por legisladores de la oposición. "Me van a meter preso seguramente, no importa. Que me vengan a buscar. Si tengo que ir preso por defender el federalismo y a Santiago del Estero, aquí estoy", cerró, algo que motivó que toda la audiencia lo aplaudiera de pie, incluyendo al Presidente.

Por eso había dudas en cuanto a la actitud que tomarían los gobernadores. Sin embargo, a través de presentaciones individuales realizadas por los fiscales de Estado de cada provincia. respaldaron el accionar del Gobierno e insistieron en ser tenidos en cuenta en la causa. La Corte Suprema sostuvo en su fallo que su decisión a favor de la CABA no influía en los recursos que recibían el resto de las provincias, dato desmentido por el Presidente y los gobernadores. "Lo cierto es que el Estado Nacional utiliza el dinero de la coparticipación para hacer frente a su organización y servicios a cargo, mientras que el resto lo destina a realizar obras y brindar servicios en las provincias.En la medida que disminuyen los fondos del Estado Nacional en beneficio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires menos disponibilidades tendrá aquel para coadyuvar al desenvolvimiento de los estados provinciales", volvió a explicar Capitanich.

Ahora se abre la expectativa acerca del nivel de respaldo que conseguirá en las sesiones extraordinarias en el Congreso del proyecto que envíe el Ejecutivo para modificar el Presupuesto 2023 e incluir la partida de fondos destinada a pagarle los fondos a la Ciudad, calculados en unos 180 mil millones de pesos para 2023. En el oficialismo sostienen que serán para pagarle la campaña electoral a Horacio Rodríguez Larreta. Desde la posibilidad de reflotar lo del impuesto a las Ganancias para los jueces hasta un impuesto a los bancos o el ya mencionado al juego online eran algunas de las alternativas que se analizaban, que -en principio- tendrán que pasar el filtro del propio oficialismo que no quiere saber nada con habilitarle esos recursos al principal adversario, que ya de por sí cuenta con todas las facilidades.