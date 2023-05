En la previa del 25, Wado levanta el perfil y suma respaldos

Luego de la entrevista de Cristina Kirchner, el ministro del Interior redobló sus apariciones. En especial, en la provincia de Buenos Aires, lo que dio pie a una especulación acerca de si se presentará para la Nación o para la Provincia. Ayer, se mostró junto a 23 intendentes de la primera y tercera sección electoral junto a Máximo Kirchner. Además, respondió a ataques por su tartamudez.

La entrevista de Cristina Kirchner de la semana pasada dejó al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, ubicado en la pole position para una candidatura y desde entonces multiplicó su actividad y visibilidad con el objetivo de posicionarse. Una particularidad fue que la mayoría de sus últimas actividades se realizaron en el Conurbano bonaerense, como la foto de este lunes con 26 intendentes y el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, en Quilmes. Sirvió para alimentar la suspicacia de que Wado podría ser tanto candidato a presidente o a gobernador bonaerense, algo definirá la vice en los próximos días. En este último caso, el gobernador Axel Kicillof sería quien se postularía a la presidencia. El ministro salió fuerte también a responder las cosas que se dijeron en televisión sobre la posibilidad de que llegue a la Casa Rosada una persona tartamuda. "La sociedad es mucho mejor de lo que se piensa", aseguró.

La excusa para la foto fue la organización del acto del jueves en la Plaza de Mayo, pero el protagonismo de Wado ubicado en el centro de la imagen no dejó mucho lugar a dudas respecto al carácter del encuentro que congregó a un grupo importante de intendentes de la primera y de la tercera sección electoral. La imagen -promovida por Máximo y por el jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde- fue de claro apoyo a su postulación. Desde la aparición televisiva de Cristina, en la que expresó su deseo que tomaran la posta del gobierno "los hijos de la generación diezmada", adquirió volumen la posible candidatura de Wado. "Empezá a caminar", le habría dicho la vice. En sus últimas recorridas pasó por Almirante Brown, Merlo, Mar del Plata, Mercedes, Florencio Varela, Ensenada y Quilmes, todos municipios de la provincia de Buenos Aires. Eso dio pie para sumar especulaciones en torno a si Wado se presentará en Nación o en Provincia.

"Wado no está yendo a las provincias que desdoblan las elecciones. Porque no quiere quedar como que está haciendo campaña y, además, porque el ministerio es el que está a cargo de la organización de los comicios y se vería mal", explicaban en Interior. Así justificaban que todas las últimas actividades se hubieran realizado en la provincia de Buenos Aires. En su paso por Quilmes, el ministro respondió las declaraciones del periodista Gabriel Levinas en la señal TN, en las que aseguró que la sociedad argentina no votaría a un tartamudo como presidente. "Yo quiero transmitir que hay que tener más responsabilidad a la hora de comunicar ciertas cosas", comentó el ministro. Y agregó: "me parece que esa persona habla representando a un sector de la sociedad, a un sector de una generación que no se dio cuenta que el mundo cambió mucho y en esos ejemplos cambió para bien”.

De Pedro viene llevando adelante una campaña pública contra el bullying, un mal que lo acerca al padecimiento de muchos chicos y chicas. Es una manera especial también de hacerse conocido, especialmente entre los más jóvenes. Justamente, el punto flaco de su proyecto electoral es el bajo índice de conocimiento respecto a otros posibles candidatos. Algo difícil de resolver en el poco tiempo que resta hasta el momento de definir las candidaturas. Obviamente, un apoyo explícito de Cristina Kirchner ayudará a un traspaso de los apoyos. En ese objetivo se apuntan las pintadas y pasacalles que se vienen mostrando desde la semana pasada en lugares estratégicos del Conurbano, donde se ubica el núcleo del voto kirchnerista.

Resultó sugestivo que Kicillof no participara del encuentro de Wado y Máximo con los intendentes. "Creo que no lo invitaron", respondió un jefe comunal. Hay un sector del kircherismo -y Máximo se ubica entre ellos- que opina que Axel es quien mejor retiene el voto de Cristina, por lo que debería postularse a la presidencia, variante en la que Wado iría por la gobernación. Kicillof no quiere saber nada con esa posibilidad: ve pocas chances de ganar la elección nacional debido a una mala gestión económica con la que no tuvo nada que ver. Por eso apuesta por revalidar títulos en la provincia y se apresuró a lanzar una cartelera de afiches en rutas y autopistas. La iniciativa, comentaban, no le habría caído bien a Máximo.

“Acá no hay proyectos individuales. El va a hacer lo que defina Cristina. Hoy es el candidato natural a la reelección para la provincia de Buenos Aires”, reiteró ayer su jefe de asesores, Carlos Bianco, en diálogo con El Destape Radio. De hecho, entre los dos bromean públicamente sobre la posibilidad de volver a subirse al Renault Clío, el auto particular de "Carli" Bianco con el que recorrieron la geografía bonaerense en 2019 en la campaña que los depositó en la Casa de Gobierno en La Plata.

Al mismo tiempo, ambos estudian un posible desdoblamiento de la elección provincial. Si el panorama del Frente de Todos a nivel nacional no es claro -es decir, que pueda resultar electo en las PASO un candidato a presidente que los tire para abajo- mantienen latente la posibilidad de separar la elección bonaerense. “Es una posibilidad. Siempre lo dijimos, lo permite la ley. Estamos dentro del plazo y el gobernador lo va a decidir en consulta con los distintos actores y sectores de nuestra fuerza política y con Cristina”, avisó Bianco. Tienen tiempo hasta fin de julio para realizar la convocatoria y la elección podría realizarse el último dómingo de septiembre o el primero de octubre. Es otra de las posibles cartas a jugar.

No fueron las únicas movidas internas en el Frente de Todos antes de las definiciones electorales. Desde Quilmes, Máximo Kirchner viajó al Congreso para un encuentro con la mesa ejecutiva del Frente Renovador en el despacho de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau. Fue todo un dato que el partido de Sergio Massa adelantara su plan de movilizarse para estar en la Plaza de Mayo para el acto del jueves 25 en el que hablará Cristina. Además, emitieron un documento en el que le reclamaron a Alberto Fernández, en su carácter de presidente del Partido Justicialista, "que convoque a los principales referentes de la coalición de manera individual, así como también a una mesa de fuerzas políticas, a los efectos de discutir y diseñar, en conjunto, la mejor estrategia de cara a este proceso eleccionario".

En sintonía con lo que vino expresando el ministro de Economía en sus últimas apariciones, hablaron sobre la necesidad de que prevalezca un espíritu de "unidad y generosidad" para la selección de candidaturas, como el que existió en 2019. "Una estrategia que surja de la capacidad de entender el voto estratégico que se expresa entre las PASO y la primera vuelta, y entre la primera y la segunda vuelta", añadieron. Massa insiste que no debe haber competencia en las PASO para que el candidato del Frente de Todos no aparezca sacando muchos menos votos individualmente que los candidatos de la oposición.