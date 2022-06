Diputados de movimientos sociales exigen tratamiento urgente de leyes para la economía popular

En medio de la discusión en el Gobierno sobre los planes sociales, legisladores referenciados en organizaciones oficialistas publicaron un comunicado en el que advierten: "No somos formas tercerizadas de ayuda social".

Luego del debate interno en el Frente de Todos que se desató tras el discurso de Cristina Kirchner en el que se refirió a la administración de los planes sociales, diputadas y diputados referenciados en organizaciones que integran el oficialismo advirtieron que no son "formas tercerizadas de ayuda social" y exigieron el tratamiento de un paquete de leyes para los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Quieren que el Congreso trate iniciativas como el Salario Básico Universal y la emergencia territorial indígena, entre otras. "Deben ser prioridad en la próxima sesión", alertan.

El documento titulado lleva las firmas de las diputadas y los diputados nacionales de ñl Movimiento Evita, Barrios de Pie y la CCC, los movimientos sociales del Frente de Todos: Juan Carlos Alderete, Natalia Souto, Leonardo Grosso, Natalia Zaracho, Eduardo Toniolli, Itai Hagman, Verónica Caliva y Federico Fagioli. Allí, reivindican "la importancia de los movimientos populares en la construcción de una mejor democracia, en la organización de los trabajadores de la economía popular, en la ampliación de derechos para el sector, en creación de cooperativas y grupos de trabajo en muchas ramas de actividad".

Asimismo, dan una respuesta a las acusaciones de parte de un sector del oficialismo que cuestionó su rol en la gestión de las prestaciones y alientan que el control pase a manos de intendentes y gobernadores, propuesta que también tiene el visto bueno de la Unión Cívica Radical. Aseguran que "los movimientos populares no son formas tercerizadas de ayuda social" ni "muros de contención para darle tranquilidad a los políticos". Por el contrario, destacan que "los movimientos populares son agentes de transformación social y canales de participación popular".

En ese sentido, reclaman para "los excluidos y olvidados del campo y la ciudad" un conjunto de "herramientas para formalizar sus procesos de trabajo" como también el monotributo productivo y un Salario Básico Universal "para reforzar los flacos bolsillos de más de siete millones de personas".

Las leyes cuyo tratamiento le solicitan a las distintas bancadas, pero especialmente al propio Frente de Todos fueron propuestas por la UTEP el 1° de Mayo de este año en el marco de un pliego de 10 puntos denominado “Tierra, Techo y Trabajo”: el Monotributo Productivo, el Salario Básico Universal y la prórroga de la ley de Emergencia Territorial Indígena. "Estas iniciativas deben ser prioridad en la agenda legislativa de la próxima sesión porque no solamente ponen de manifiesto reclamos del sector, sino que aportan soluciones integrales a problemas que son de la sociedad argentina en su conjunto, en un camino hacia una patria sin excluidos", demandan en el cierre del comunicado.

Al respecto, la diputada Natalia Souto (SOMOS/ Barrios de Pie) manifestó: “En la Argentina hay entre 7 y 11 millones de personas que no son reconocidos porque no se encuentran registrados y porque no tienen ningún tipo de derecho. Los que representamos a dichos movimientos populares en el Congreso de la Nación creemos que es urgente que en la próxima sesión empecemos a tratar temas que son muy necesarios para todes trabajadoras y trabajadores invisibilizados de la economía social". Por último, de cara a lo que será un debate interno en el oficialismo, anticipó: "Vamos a exigir que se trate la ley del salario básico universal, la ley de emergencia territorial indígena que son iniciativas que impulsamos desde estos sectores”.