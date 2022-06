A qué hora hablan Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Tecnópolis

Volverán a compartir un escenario esta tarde en Tecnópolis, en un acto por los 100 años de YPF.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner volverán a compartir un escenario esta tarde en Tecnópolis, en un acto por los 100 años de YPF. Primero hablará la vice, a las 17 horas. Y cerrará el Presidente después del discurso de CFK.

Desde el entorno de ambos adelantaban la intención de dejar atrás las rispideces y comenzar una nueva etapa con una mejor relación. En sus últimas apariciones, el Presidente volvió sobre la idea de la unidad y dirigió sus críticas hacia el expresidente Mauricio Macri, un mensaje que ayuda a la recomposición del Frente de Todos. Es lo que le venían pidiendo los gobernadores, la CGT y algunos colaboradores cercanos, que observan con preocupación las perspectivas para el año electoral.

La última vez que se mostraron juntos fue en la apertura de sesiones ordinarias, el 1 de marzo. Desde entonces hubo varios cruces. Desde el kirchnerismo le apuntaron al ministro de Economía, Martín Guzmán, y reclamaron medidas urgentes frente al alza sostenida del precio de los alimentos.

“Hoy hay una insatisfacción democrática grande, la plata no alcanza, no llega a fin de mes y se produce un fenómeno que no habíamos conocido que es el de los trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca había pasado", analizó Cristina en su último mensaje en la Universidad Nacional del Chaco. Algo falto de timing, el Presidente le respondió en una entrevista al diario El País, de España, durante su gira europea. "Cristina tiene una mirada parcial, absolutamente económica, que desatiende todo los que nos tocó pasar en el medio", apuntó.

El Presidente y la vice harán un esfuerzo esta tarde por reencausar la situación cuando se reencuentren en Tecnópolis, nada menos que para celebrar el siglo de la compañia petrolera nacional. Fernández ya había participado de un acto mes y medio atrás en Vaca Muerta, al poner en marcha el gasoducto Néstor Kirchner, pero decidió sumarse a esta otra celebración cuando confirmaron la participación de Cristina. "La idea de ella es que sea el comienzo de una mejor relación", adelantaban cerca de la vice. Todos atentos a lo que ocurra en Tecnópolis.

El día completo de YPF en Tecnópolis

PREDIO FERIAL

- Dentro del Predio Ferial habrá diferentes actividades sucediendo al mismo tiempo:

- Juegos de Kermesse

- Futbol Tenis / Basquet

- Metegol

- Juegos para chiquitos

- Simulador F1

- Áreas de descanso

- Silla de realidad virtual

- Trivia en surtidor vintage

- Video 360 con funciones cada 15 minutos.

TECNOPOLIS MICROESTADIO

El conductor invitará a participar del acto institucional en Micro estadio. Una vez finalizado el mismo, se podrán quedar en sus ubicaciones para ver los shows.

14:00 Apertura de Puertas

14:30 Acto Institucional YPF

15:30 Familia Ukeleles Es un show de música para toda la familia

16:30 Koufekian Es un espectáculo musical para chicos

17:30 Taller Percusión Es un show y taller de percusión para toda la familia

TECNOPOLIS BUSES

- Hay buses de YPF que los llevan a Tecnopolis desde:

- YPF CILP - Baradero 777 puerta 1, Ensenada

- YTEC Avenida del Petróleo s/n e 129 y 143, Berisso

- TORRE PUERTO MADERO - Macacha Güemes 515, Puerto Madero.

- YPF GAS PLANTA GENERAL BELGRANO - Av. Crovara 5299, San Justo

- Hay shuttles de YPF que los llevan desde Tecnopolis a:

- YPF CILP - Baradero 777 puerta 1, Ensenada

- OBELISCO

- HORARIOS: 15 a 20 hs (uno x hora) y luego al finalizar el Show Musical entre 21 y 23 hs. La parada de buses es en la Barrera de Dinesa y deberán armar 2 filas, una por cada destino:

Ensenada y Obelisco.

TECNOPOLIS SHOW MUSICAL DE CIERRE

Apertura de Puertas: Puesto 10 y Arco Calle 2: 17 hs

COMIENZO SHOW: 19:00 HS

- Tini

- Turf

- La Sole

- Damas Gratis