25 de Mayo: Alberto Fernández encabezó un locro patriótico junto a dirigentes del Frente de Todos

El Presidente volvió a abogar por la unidad de cara al 2023. Además, se refirió a la economía, las retenciones y la inflación.

El presidente Alberto Fernández encabezó durante la noche del martes un "locro patriótico" junto a un centenar de dirigentes y dirigentas peronistas en el PJ Nacional, con motivo de conmemoración un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, recordar la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner y dialogar sobre el contexto actual de la Argentina. Asistieron ministras y ministros, legisladores nacionales y provinciales y funcionarios y funcionarias del Gobierno.

El acto comenzó pasadas las 20, en la histórica sede de la calle Matheu. Allí se ratificó la necesidad de fortalecer la unidad del Frente de Todos, con la consigna “Hay 2023” para el peronismo. La cena se realizó con una política de "puertas abiertas" y fortalecimiento partidario, con el propio jefe de Estado -y titular del PJ- y su secretario general, Santiago Cafiero, al frente. También formaron parte de la organización la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz y la responsable del Plan de Formación y Capacitación del PJ, Cecilia Gómez Mirada.

En diálogo con C5N, el presidente Alberto Fernández expresó: "El 25 de mayo es un día importante para todos nosotros, es el comienzo en el que la Argentina empezó a caminar hacia su independencia y concluyó el 9 de julio de 1916 en Tucumán". Y sumó: "Lo esperamos con alegría, fuerza y ganas en un tiempo difícil que nos ha tocado vivir, pero manteniendo intacta las esperanzas y las ganas de siempre".

Al mismo tiempo, el máximo mandatario resaltó sobre las medidas económicas: "Es una gran oportunidad que los precios suban porque de ese modo tenemos la posibilidad de exportar trigo, carne, de poder exportar maíz y soja. Está muy bien que esos precios internacionales suban porque, se supone, redunda en ingresos de dólares que Argentina necesita". Y añadió: "Lo que no está bien es que los precios internacionales se apliquen al mercado internos, ese es el debate y la discusión que propongo. En gran medida, esos problemas se resuelven con retenciones, que son un instrumento que la economía tiene para poder desacoplar los precios internos de los externos".

Sobre el tema, Alberto remarcó que propuso un "debate público" para ver qué hacer porque es necesario darlo de cara al futuro. "Si lo mando al Congreso, ya me anticiparon cómo van a votar. Prefiero dar el debate público de cara a la gente y que la gente sepa quién está preocupado por cuidar su ingreso, que los precios no aumenten y quién no", remarcó. Y separó a aquellos que "piensan que el problema de la economía o la inflación está vinculado a la moneda, a la circulación y la emisión monetaria, y que hay que dejar que el mercado ordene los precios" y diferenció a "los que creemos que el Estado debe intervenir para equilibrar las necesidades internas".

Más allá de todo lo expresado previamente, Alberto remarcó que el aumento de retenciones "sí o sí tiene que pasar por el Congreso de la Nación" por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). "No hay otra forma", sostuvo. Mientras que, por otro lado, sobre la economía dijo: "Con (Martín) Guzmán estamos trabajando. Para nosotros la inflación es el mayor problema que tenemos. Nuestra idea de economía tiene tres pilares: la producción -que anda muy bien-, el trabajo que sigue aumentando y la distribución, donde hay problemas. Afecta a la distribución del salario, los cuales ya venían muy devaluados desde la época de Macri".

Entre los asistentes se destacan figuras del Poder Ejecutivo como los ministros Cafiero (Relaciones Exteriores), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Juan Zabaleta (Desarrollo Social), Jorge Taiana (Defensa), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología) y Matías Lammens (Turismo y Deportes), además de la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra y la titular de Aysa, Malena Galmarini.

También participaron integrantes de los bloques legislativos del Frente de Todos en Congreso Nacional como Victoria Tolosa Paz, Carolina Gaillard, Liliana Paponet, Hilda Aguirre, Marcelo Casaretto, Eugenia Alianiello, entre otros y otras. La lista de presentes continuó con funcionarios y dirigentes sociales y políticos como Agustín Rossi, Guillermo Carmona, Emilio Pérsico, Fernando “Chino” Navarro, Daniel Menéndez, Ginés González García, Luis D’Elía, Gastón Harispe, Federico Martelli, Sabina Frederic, Roberto Arias, Alejandro Grimson, María Higonet, entre muchos y muchas más.